Где можно полетать на воздушном шаре

Кто не читал в юности Жюля Верна и его роман о полете друзей-исследователей на воздушном шаре в Африку или рассказы Николая Носова о приключении Незнайки и его друзей?

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Тур на пять недель или путешествие в отдаленные города - это, конечно, слишком долго и литературно. Но вот подняться в корзине под шаром и совершить часовую прогулку по воздуху, насладиться видами природы с высоты птичьего полета - это сегодня вполне реально.

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Кто поможет совершить такое путешествие?

Медленно, но высоко

Полет на воздушном шаре необычен: средняя скорость движения у него маленькая, всего 20 км/ч. Зато высота полета нешуточная: 500-700 метров над уровнем земли. И вот представьте себе увесистую современную корзину с лавками, стропы, уходящие ввысь, вырывающийся из горелки столб пламени, поддерживающего нужную температуру воздуха в оболочке шара. Романтика!

Добавляет эмоций и время полета: предзакатное или рассвет. Связано это с безопасностью, ведь утром и вечером солнечная активность низкая. Не летают шары и при ветре сильнее 5 метров в секунду, в дождь. Занимаются в столичном регионе катанием на воздушных шарах два десятка компаний. Основное место полетов - Дмитровский городской округ. Есть групповые и индивидуальные полеты. Полет длится 60 минут, еще 2,5 часа на доставку к месту старта.

Вальсируем под сердцем

Корзина аэростата - одна из лучших смотровых площадок. А еще над головой может быть не просто круглый шар, а шар в виде сердца. И тогда полет становится не просто отличным развлечением, но и местом для признания в любви. Такие необычные аэростаты есть в наличии у члена Федерации воздухоплавания клуба "Аэровальс". Полетать с его пилотами можно в Дмитрове и Истре. После полета обещают фуршет с шампанским. Если летать понравится, можно пройти здесь же обучение в школе пилотов.

Сайт: aerowaltz.ru

Цена: полет в группе - от 7990 рублей.

Над усадьбами

Над южным Подмосковьем катают только пилоты клуба "Аэроквест". Старт от города Серпухов. Увидеть с воздушного шара здесь можно не только поля и садовые товарищества, но и, например, усадьбу художника Поленова, дом-музей Чехова. Эта компания одна из немногих, катающих детей в возрасте от 7 лет.

"Главная проблема - не страх высоты, а шум горелки аэростата. Часто из-за этого дети отказываются садиться в корзину", - рассказывает представитель компании Алексей Ратин. Кто пересилит страх, станут рыцарями "Ордена воздухоплавателей".

Сайт: aeroquest.ru

Цена: полет для двоих - 25 тыс. рублей.

Полет с экскурсоводом

Если хотите не только насладиться пейзажами родного края, но и еще узнать много нового о первых аэронавтах, о том, как создавались воздушные шары, стоит присоединиться к экскурсионным турам авиапарка клуба "Аэронавт". Здесь есть обычные разноцветные шары, шар в форме сердца и даже в виде подарка.

Катают в районе Дмитрова и Истры. После полета воздухоплаватель получает подарок - сертификат на посещение смотровой площадки Panorama360 в "Москве-Сити".

Сайт: aeronavt.ru

Цена: полет в группе - от 7,9 тыс. рублей.

Для самых безбашенных

Полеты в районе Рузы, Можайска и Волоколамска можно совершить с клубом "Ветер свободы". Этот клуб предоставляет необычное развлечение. Помимо путешествия здесь можно совершить прыжок с аэростата. Для этого воздушный шар поднимут на высоту 1,5 тыс. метров.

Единственное условие: у смельчака должна быть лицензия парашютиста, поскольку тренеры или пилоты аэростата с ним не прыгнут, а продолжат управлять воздушным шаром.

Сайт: kvvs.ru

Цена: от 24 тыс. за двоих.

Фестиваль воздухоплавания

Тем, кто хочет не только покататься на воздушном шаре, но и посмотреть на массовый старт шаров, другую летательную технику, в последние выходные мая стоит приехать на аэродром Черное (Балашиха). Здесь пройдет VI фестиваль "Небо: теория и практика". На фестивале представят летную технику, в том числе необычную и самодельную, выступят чемпионы Европы и мира по вертолетному спорту.

Сайт: myskymsk.ru.