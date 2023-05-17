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4 причины провести отпуск во Владивостоке

Из центральной части России путь до Владивостока займет по меньшей мере восемь часов. Однако долгая дорога однозначно того стоит, ведь столице Приморья есть, чем удивить, даже самых искушенных туристов.

4 причины провести отпуск во Владивостоке
© Unsplash

Закладывайте на поездку сюда не меньше недели, и будьте уверены в том, что вы проведете их максимально насыщенно.

Подробнее о том, зачем ехать во Владивосток – в материале "Рамблера".

Мыс Тобизина

Khalarty/commons.wikimedia.org

Крайне живописный маршрут, который не требует специальной подготовки. Мыс Тобизина – самая южная точка острова. Любители экстремальных ощущений могут добраться сюда по дороге вдоль обрыва, остальные же могут пройти тропой через лес. Прогулка займет около полутора часов в одну сторону. Скорее всего фотографироваться вы будете на протяжении всего пути, потому что отсюда открываются невероятные виды.

Серфинг

Каждый уважающий себя серфингист во Владивостоке должен отправиться на мыс Ахлестышева. Здесь можно арендовать не только доски для серфинга, но также сапы и каяки. И не забудьте захватить палатку, чтобы переночевать на берегу Японского моря.

Дальневосточная кухня

Unsplash

Крабы, гребешки, икра, кальмары, мидии, всевозможная рыба... перечислять деликатесы Дальнего Востока можно бесконечно. Приморье – настоящий рай для любителей морепродуктов. Однако, чтобы не разочароваться, перед посещением заведения непременно изучите отзывы о нем.

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Маяк на Токаревской кошке

Kate Mikheeva/commons.wikimedia.org

Белоснежный маяк расположился в самом конце длинной узкой косы. Это отличное место для фотосессий на память, а также для того, чтобы полюбоваться Русским мостом со стороны.

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