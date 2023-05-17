Зачем ехать в Забайкальский край

Май и июнь - лучшее время для путешествия в Забайкалье.

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Откладывать не надо, собирайте чемодан, берите билет, продумывайте маршрут. Я расскажу, почему вы непременно должны поехать в этот удивительный край.

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Сиреневая сказка

Цвет - сиреневый. От ласково-розового, до насыщенного, почти пурпурного. Одеялами таких оттенков укрываются майские сопки, когда расцветает багульник. И если хоть раз увидеть, ощутить эту томительную нежность, она останется в сердце навсегда. Вообще-то кустарник официально называется "рододендрон даурский", но вы же не будете так говорить, правда? Это именно багульник, символ Забайкалья. Он воспет в песнях и стихах, запечатлен на полотнах художников и, уж конечно, увековечен в названиях гостиниц и ресторанов. С 31 мая по 4 июня в Чите состоится десятый Забайкальский международный кинофестиваль, и его звездные гости традиционно пройдут по багуловой - вслушайтесь в это слово! - дорожке. Кстати, в прошлом году актриса Екатерина Шпица, приезжавшая на кинофестиваль, очень расстроилась, что не успела увидеть цветущий багульник. А вы успеете, если поспешите: в нынешнем году весна запаздывающая.

Российская Газета

Сиреневого цвета и забайкальские подснежники. Сон-трава, прострелы, ургуй, ургул, ургуйки, ургульки, вергульки - это все о них. Пушистые стебельки и колокольчиковые головки. Цветы появляются на склонах сопок в конце апреля - начале мая. Увы, рвут их безбожно. Примета весны: стакан, в котором красуются прострелы, стоит на столе чуть ли не в каждом офисе и каждой квартире.

Забайкальские подснежники называют по-разному: сон-трава, прострелы, ургуй, ургул, ургуйки, ургульки, вергульки. Фото: Евгений Епанчинцев

А еще есть сиреневая сказка, воплощенная в камне. Чароит - минерал, открытый в прошлом веке на границе Якутии, Иркутской и Читинской (сейчас это и есть Забайкальский край) областей. Из чароита, с его необыкновенными шелковыми переливами, создают ювелирные изделия (чаще в серебре), вазы, шкатулки.

Чароит - от слова "Чара", в долине этой реки его нашли в первый раз. Северный Каларский район, где протекает Чара, - одно из чудес Забайкалья. Минерально-сырьевых ресурсов, найденных в нем, хватило бы на целую страну. Здесь находятся знаменитые месторождения полезных ископаемых: Удоканское медное, Чинейское - титаномагнетитовое, Апсатское - каменного угля, Катугинское - редких металлов, Сакунское - сыныритов.

Сколько стоит

- Цена авиабилета Хабаровск - Чита - Хабаровск - около 20000 рублей.

- Цена авиабилета Владивосток - Чита - Владивосток - около 27000 рублей.

- Стоимость средних размеров кулончика из чароита - около 2000 рублей.

Добраться до Чарских песков без вездехода очень и очень сложно. Фото: Евгений Епанчинцев

Цветы на барханах, узоры в пещерах…

В том же Каларском районе находятся Чарские пески. Кстати, они официально признаны одним из семи чудес Забайкалья. Ученые считают, что в древности здесь было ледниковое озеро. Сегодня же это - настоящая пустыня (самая северная из известных) с барханами высотой в многоэтажный дом. 50 квадратных километров, окруженных тайгой и сопками со снежными вершинами - сочетание удивительное. Гладкое полотно розовато-желтого песка под ветром морщится мелкими ровными складками. Весной после схода снега на участках барханов появляются цветы - те самые прострелы.

Добраться до Чарских песков нелегко: вначале попадаем в Чару (теоретически можно на автомобиле, но лучше на самолете из Читы, есть рейсы и из Красноярска) или в Новую Чару (на поезде), а потом преодолеваем девять километров вдоль реки Средний Сакукан и через нее. Без вездехода обойтись сложно. А это значит, что придется обратиться к турфирмам или местным проводникам. Можно и напрямую в администрацию национального парка "Кодар", на территории которого находятся Чарские пески, - все подскажут и помогут, и "забросят" в пустыню.

- Нашему нацпарку пять лет, - говорит заместитель директора Сохондинского заповедника (к нему структурно относится "Кодар") по национальному парку Андрей Давыдов. - Мы сейчас активно готовим инфраструктуру для туристов: места стоянок, пешеходные тропы, навесы, настилы, да те же туалеты. Кстати, с них и начинали. Раньше к нам прибывали в основном самостоятельные туристы, фотографы, для них здесь рай - представляете, как необыкновенно красивы в пустыне рассветы и закаты! С прошлого года увеличилось количество гостей в составе организованных групп - из других краев приезжают специально посмотреть на пески.

Сокровища Чары неповторимы. Но таких уникальных мест в регионе много. На юге края на границе Ононского и Моготуйского районов, в 350 километрах от Читы находятся карстовые пещеры Хээтэй. Известны они с 1735 года, а в 1983-м признаны памятником природы регионального значения. Пещеры - клад для археологов, здесь находят фрагменты керамики, наконечники стрел, микроскребки, отщепы и даже кости плейстоценовых и голоценовых животных. Каждый уважающий себя турист лелеет надежду обнаружить здесь хотя бы один древний черепок. А вдруг! Вообще-то пещер две - Сухая и Мокрая (последнюю еще называют Ледяная). Наиболее интересна вторая, состоящая из нескольких гротов-комнат. Два с лишним десятка лет назад забайкальцев сильно беспокоили взрывы на известняковом карьере по соседству, которые могли серьезно повредить пещерам (собственно, определенный ущерб они все-таки нанесли: проход между Сухой и Мокрой был завален). В то время периодически организовывались экспедиции ученых и общественности с целью привлечь внимание к проблеме сохранности памятника природы. В одну из них мне удалось напроситься. В памяти остался 12-метровый спуск с помощью веревочных лестниц по отвесному ледяному водопаду, многочисленные сталактиты, сталагмиты и чудесные фигуры-кристаллы на сводах, стенах и полу. Из-за этих ледяных орнаментов пещеры и получили название Хээтэй - в переводе с бурятского "Узорчатая". Правда, говорят, что сейчас многочисленные туристы серьезно повредили некоторые фигуры.

Сколько стоит

- Тур от туркомпании к Чарским пескам из Чары (пять суток) - от 19 тысяч рублей с человека (без стоимости билетов).

- Койко-место в гостинице в Чаре - от 500 рублей в сутки.

- Однодневный тур от парка "Кодар" по территории нацпарка с заездом на Чарские пески, с гидом на автомобиле: летом - 7,2 тысячи рублей с компании (до трех человек), зимой - 5,1 тысячи рублей с группы (до трех человек).

- Въезд на территорию нацпарка - 200 рублей.

- Тур в Хээтэй из Читы: при поездке на автомобиле туркомпании - 2450 рублей с человека, на своем авто - 1100 рублей с человека.

Культовые каменные фигуры и сооружения в нацпарке Алханай создала сама природа. Фото: Евгений Епанчинцев

Российская Газета

Гороо вокруг Алханая

- Если б меня спросили, зачем ехать в Забайкалье, я бы ответила так: чтобы осознать, кто ты есть, найти себя, - не задумываясь, отвечает на мой вопрос заместитель министра экономического развития края Юлия Иванова. - Здесь место силы. Неслучайно концепция туризма у нас в регионе соединила три направления: природу, людей и традиции.

Особая точка притяжения - национальный парк Алханай в Агинском Бурятском округе, к югу от Читы. Ехать туда надо обязательно: парк недаром входит в число десяти самых почитаемых природных святынь буддийского мира. Здесь обитает одно из важнейших божеств буддизма - Дэмчог (с тибетского - "Великое блаженство"). Паломники совершают в Алханае обряд гороо, поход по часовой стрелке. Малое гороо проводится внутри буддийского комплекса, большое (до четырех дней) - вокруг горы.

- Конечно, лучше добираться на своей машине, - рассказывает турист из Хабаровска Александр Родионов. - Меня возили читинские друзья. Скучно в пути не было, пока едем, леса сменяются степью, а потом перед глазами вырастает горный массив. Время в путешествии - три с лишним часа. Но на самом деле больше, мы несколько раз останавливались, чтобы сфотографировать цветы, посмотреть на пасущихся лошадей, купить творог и сметану в деревне по дороге - очень вкусные и дешевые.

Впрочем, турфирмы давно освоили экскурсии на Алханай, в том числе однодневные. Можно воспользоваться их предложением.

Культовые каменные фигуры и сооружения парка - природного происхождения. Храм Великого Блага, скала Храм Ворота в виде шестиметровой арки, останец Алмазная царевна с естественной чашей… Женщины специально ездят сюда ради посещения пещеры "Чрево матери", дающей чадородие. Кроме того, здесь целебные источники, каждый родник-аршан "отвечает" за излечение от определенной болезни, вода обладает и антисептическим эффектом - в ней среди огромного количества микроэлементов много серебра. В свое посещение Алханая окунуться я так и не решилась, показалось, что очень холодно (на самом деле, не показалось!), зато теперь у меня есть цель на будущее.

Атмосфера здесь особая.

- Словами объяснить то, что там происходит с тобой, очень трудно, - продолжает Александр Родионов. - На каких-то участках вдруг деревенеют ноги, где-то наоборот появляется легкость в теле.

Если есть желание (а оно обязательно появится), можно посетить расположенный неподалеку в селе Амитхаша Агинский дацан, второй по масштабу и значению буддийский монастырь России. Поприсутствовать на хурале, посмотреть на обряды, самому пройти гороо, вращая молитвенные барабаны хурдэ. А в определенные часы монахи принимают желающих.

Кстати, в 2010 году в столице Забайкалья появился дацан "Дамба Брайбунлинг". Он считается самым современным в мире. Среди монахов есть лекарь и астролог, принимающие посетителей. Вообще, услышать от забайкальца "был у астролога в дацане" можно нередко. Это не дань моде, но вплетение в образ жизни нитей буддийской философии.

Сколько стоит

- Въезд на территорию национального парка Алханай - 200 рублей с человека.

- Экскурсии в парке Алханай - 50-800 рублей с человека.

- Однодневная экскурсия из Читы в парк Алханай, купленная в турфирме, - 2400 рублей с человека.

Про дворец братьев Шумовых в Чите забайкальцы говорят: "Достоин любой европейской столицы". Фото: Евгений Епанчинцев

Российская Газета

Душа Читы

В Забайкалье вам захочется сделать многое: съездить в ленд-арт-парк "Тужи", созданный стараниями всемирно известного художника и скульптора Даши Намдакова, отдохнуть на чистейших озерах Ивано-Арахлейской системы, подлечиться в прекрасных санаториях. И обязательно надо отдать несколько дней прогулкам по краевой столице. Чита того стоит! К тому же вы предсказуемо приедете в солнечную погоду, другая здесь бывает редко. Ни тебе владивостокских тайфунов, ни хабаровской мошки (той самой с ударением на втором слоге) - словом, ничего, что с успехом может отравить лето.

В первую очередь, конечно, отправляемся в музей "Церковь декабристов". Деревянный сруб - здание Михайло-Архангельской церкви постройки 1776 года. Здесь венчались декабрист Иван Анненков и француженка Полина Гебль, поехавшая к нему в Сибирь. Кстати, можно сказать, что именно декабристы дали импульс развитию этих мест, до прибытия ссыльных в Читинском остроге было всего несколько десятков жителей.

Архитектура Читы весьма примечательна. Здесь на центральных улицах множество очень красивых зданий - например, дворец братьев Шумовых, выстроенный в 1915 году, памятник зодчества федерального значения. Фасады особняка, про который забайкальцы говорят: "Достоин любой европейской столицы", можно рассматривать целый день: скульптуры, ажурные эркеры, балконы, лепнина. Авторы проекта здания в 1911-м получили в Париже премию Гран-при, которой был награжден и создатель Эйфелевой башни. Сегодня здесь размещается управление ФСБ. Прекрасны также здания вокзала, администрации города, одного из корпусов ЗабГУ…

Но для меня душа Читы заключена в старых деревянных домах с невероятными резными украшениями. Ставни, наличники окон, лестницы - все создано из деревянного кружева. Раньше таких зданий было значительно больше, но время и ретивые застройщики сделали свое черное дело, и теперь их количество сильно поубавилось. И все-таки, если внимательно смотреть по сторонам, вы обязательно увидите эти образчики искусства зодчих позапрошлого века.

О Чите гастрономической можно сказать несколькими словами: голодными не останетесь! Кафе и ресторанчиков множество, а цены в них весьма гуманные. Средний чек на "просто пообедать" - в районе 300-400 рублей. Конечно, обязательны к употреблению позы (или буузы, но так их чаще называют в соседней Бурятии). И неважно, где их пробовать. Канонических 33 защипа вам вряд ли обеспечат, но вкусно будет везде. Замечательны также читинские торты и кедровые конфеты местной кондитерской фабрики.

А еще в городе можно… сходить в лес. Не в парк, а в самый настоящий. Мне, выросшей в Чите рядом с сосновым бором, долго пришлось привыкать к тому, что бывают и другие леса - непроходимые, темные, беспорядочные. В них нет строгого расположения колонн-сосен, чистейшего хвойного ковра под ногами и чудесного смолистого запаха. В столице Забайкалья попасть в такой прекрасный, пронизанный светом сосновый бор очень просто, надо лишь доехать до одноименного микрорайона на троллейбусе или маршрутке и всего-то пройти несколько метров от жилых домов. И вновь ощутить то чувство, которое дает место силы.

Сколько стоит

- Билет в музей "Церковь декабристов" - 150 рублей.

- Одна поза (бууза) в кафе - около 90 рублей.