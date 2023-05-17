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Перечислены неприглядные особенности туров на автобусе к Черному морю

Российские туроператоры запустили автобусные туры из регионов России к Черному морю. МК собрал мнение тех, кто воспользовался таким бюджетным предложением.

Перечислены особенности туров на автобусе к Черному морю
© Banki.loans

Если верить туроператорам, из любой точки РФ к Черному морю на автобусе попадешь вдвое быстрее, чем на поезде.

"К примеру, из Перми прямиком в Сочи 16 мая можно было приобрести билет за 9899 руб. В пути автобус обещает находиться не более 44 часов. Поезд по этому же маршруту обойдется в 4954 руб, а в пути он 2 дня 18 часов и 21 минуту. Дольше почти на сутки, но и дешевле почти вдвое".

Некоторые маршруты удивляют: например, Иркутск – Евпатория, где надо провести 144 часа в пути.

Попасть на черноморское побережье можно также из Москвы, Санкт-Петербурга, а также из Казани, Брянска, Пскова и др.

Некоторые отпускники даже составляют памятки по таким путешествиям. Там сказано, что соседи по автобусу не любят громкие разговоры по телефону, выпивших пассажиров, надушенных дам, а также тех, кто часто просит остановку для туалета.

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