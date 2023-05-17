Перечислены особенности туров на автобусе к Черному морю

"К примеру, из Перми прямиком в Сочи 16 мая можно было приобрести билет за 9899 руб. В пути автобус обещает находиться не более 44 часов. Поезд по этому же маршруту обойдется в 4954 руб, а в пути он 2 дня 18 часов и 21 минуту. Дольше почти на сутки, но и дешевле почти вдвое".