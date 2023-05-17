Чем Дагестан привлекает туристов

В Дагестан приезжают миллионы людей каждый год. В 2022 году республика вместе с Чечней побила рекорд по спросу туристов.

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"Рамблер" изучил особенности региона и рассказывает, почему стоит туда отправиться.

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Горы

Даже название республики переводится как "страна гор". Здесь целое нагромождение хребтов высотой от двух до четырех тысяч метров, ледники и удивительные долины. Пейзаж Дагестана напоминает не столько знакомый Кавказ, сколько горные системы Средней Азии или Тибет. На склонах немало музеев под открытым небом — древние аулы, которые давно покинули обитатели. В числе достопримечательностей также каменные башни Гоора и старинная мечеть Ричи.

Каспийское море

Местные жители и туристы больше всего ценят песчаное побережье возле города Избербаш и дикие места в стороне от трассы. Городские пляжи в Дербенте и Махачкале не такие чистые и удобные, однако центральный пляж столицы напоминает клуб. Жители приходят туда даже зимой, чтобы пообщаться и заняться спортом.

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Культура

В Дагестане до сих пор носят национальную одежду и придерживаются древних правил — адатов. При этом в республике не слепо соблюдают заветы предков, а готовы отказываться от бесполезного, а технологический прогресс использовать в своих нуждах.

Отдельный компонент культуры — национальная кухня. Ее здесь любят и с удовольствием преподносят гостям. Хинкал (не хинкали!) — комплекс из четырех блюд, которые важно есть одновременно: мясо, куски теста, чесночный соус и бульон. Чуду — пироги, курзе — пельмени: и то, и другое может быть с яйцом, мясом, крапивой, картофелем или сыром. Стоит попробовать и местный чай: когда воду для напитка набирают в роднике, а кипятят в дровяном самоваре, вкус получается особенным.

Семейность

К туристам относятся как к гостям. А у гостя должна быть лучшая комната, лучшая еда и лучший прием. Многие любят ездить в Дагестан, чтобы почувствовать местное семейное гостеприимство.

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