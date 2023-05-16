Почему всем стоит съездить в Нижний Новгород
Нижний Новгород – один из древнерусских городов, который до настоящего времени сохранил дух старины. При этом сравнительно недавно в городе провели мастабную реставрацию, в ходе которой появилось множество мест, которые не только радуют горожан, но и наверняка приглянутся туристам. "Рамблер" расскажет, почему вам точно стоит поехать в Нижний Новгород.
Изучить Нижегородский кремль
Приехав в Нижний Новгород, нельзя не посетить Нижегородский кремль — главную достопримечательность города. Гуляя по кремлю, стоит заглянуть в музеи, которые расположены в башнях. А поднявшись на стену крепости можно увидеть панораму города. Из традиционного стоит обязательно посетить Михайло-Архангельский собор, площадь Минина и Пожарского и художественный музей.
Погулять по Большой Покровской
Выйдя из кремля, вы окажетесь на старинной пешеходной улице – Большой Покровской. Сейчас на ней располагаются модные магазины, рестораны, кинотеатры и кофейни. В Нижнем по-настоящему много мест, но еще больше баров, где можно насладиться традиционными настойками и закусками.
Провести вечер на Верхне-Волжской набережной
Верхне-Волжская набережная – средоточие городской жизни. Здесь приятно отдохнуть после насыщенного дня, почитать книгу и провести время с друзьями. Начинается набережная от площади Минина и Пожарского, а заканчивается на Сенной площади. Набережную обновили и теперь можно бесконечно гулять, наслаждаясь местными закатами. Кстати, которые уже давно стали визитной карточкой города.
Заглянуть в пространство "Терминал"
Терминал придумали кураторы Майя Ковальски и Полина Юдина. Проект работает как культурно-образовательный центр с выставочной площадкой. В Нижнем Новгороде живет много современных художников, которые приодически выставляют в пространстве свои работы. Однако существуют они и вне рамок арт-пространств, мы советуем внимательно прогуливаться по городу и отыскать на некоторых стенах работы местной звезды стрит-арта художника с никнеймом Синий Карандаш.