Почему всем стоит съездить в Нижний Новгород

Нижний Новгород – один из древнерусских городов, который до настоящего времени сохранил дух старины. При этом сравнительно недавно в городе провели мастабную реставрацию, в ходе которой появилось множество мест, которые не только радуют горожан, но и наверняка приглянутся туристам. "Рамблер" расскажет, почему вам точно стоит поехать в Нижний Новгород.

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Изучить Нижегородский кремль

Приехав в Нижний Новгород, нельзя не посетить Нижегородский кремль — главную достопримечательность города. Гуляя по кремлю, стоит заглянуть в музеи, которые расположены в башнях. А поднявшись на стену крепости можно увидеть панораму города. Из традиционного стоит обязательно посетить Михайло-Архангельский собор, площадь Минина и Пожарского и художественный музей.

Погулять по Большой Покровской

Выйдя из кремля, вы окажетесь на старинной пешеходной улице – Большой Покровской. Сейчас на ней располагаются модные магазины, рестораны, кинотеатры и кофейни. В Нижнем по-настоящему много мест, но еще больше баров, где можно насладиться традиционными настойками и закусками.

Провести вечер на Верхне-Волжской набережной

Верхне-Волжская набережная – средоточие городской жизни. Здесь приятно отдохнуть после насыщенного дня, почитать книгу и провести время с друзьями. Начинается набережная от площади Минина и Пожарского, а заканчивается на Сенной площади. Набережную обновили и теперь можно бесконечно гулять, наслаждаясь местными закатами. Кстати, которые уже давно стали визитной карточкой города.

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