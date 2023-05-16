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Почему всем стоит съездить в Нижний Новгород

Нижний Новгород – один из древнерусских городов, который до настоящего времени сохранил дух старины. При этом сравнительно недавно в городе провели мастабную реставрацию, в ходе которой появилось множество мест, которые не только радуют горожан, но и наверняка приглянутся туристам. "Рамблер" расскажет, почему вам точно стоит поехать в Нижний Новгород.

Почему всем стоит съездить в Нижний Новгород
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Изучить Нижегородский кремль

Приехав в Нижний Новгород, нельзя не посетить Нижегородский кремль — главную достопримечательность города. Гуляя по кремлю, стоит заглянуть в музеи, которые расположены в башнях. А поднявшись на стену крепости можно увидеть панораму города. Из традиционного стоит обязательно посетить Михайло-Архангельский собор, площадь Минина и Пожарского и художественный музей.

Погулять по Большой Покровской

Выйдя из кремля, вы окажетесь на старинной пешеходной улице – Большой Покровской. Сейчас на ней располагаются модные магазины, рестораны, кинотеатры и кофейни. В Нижнем по-настоящему много мест, но еще больше баров, где можно насладиться традиционными настойками и закусками.

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Провести вечер на Верхне-Волжской набережной

Верхне-Волжская набережная – средоточие городской жизни. Здесь приятно отдохнуть после насыщенного дня, почитать книгу и провести время с друзьями. Начинается набережная от площади Минина и Пожарского, а заканчивается на Сенной площади. Набережную обновили и теперь можно бесконечно гулять, наслаждаясь местными закатами. Кстати, которые уже давно стали визитной карточкой города.

Заглянуть в пространство "Терминал"

Терминал придумали кураторы Майя Ковальски и Полина Юдина. Проект работает как культурно-образовательный центр с выставочной площадкой. В Нижнем Новгороде живет много современных художников, которые приодически выставляют в пространстве свои работы. Однако существуют они и вне рамок арт-пространств, мы советуем внимательно прогуливаться по городу и отыскать на некоторых стенах работы местной звезды стрит-арта художника с никнеймом Синий Карандаш.

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