Все на выдох: что делать в Сочи в мае

Едем в Сочи, чтобы знакомиться с искусственным интеллектом, дышать морем и смотреть на горы. Спешим поделиться самыми интересными локациями для посещения.

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Смотреть на горы

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Кажется, с самого открытия ресторана осенью прошлого года все ждали, когда наступит лето и можно будет любоваться окружающими пейзажами не только из панорамных окон, но и с террасы, наслаждаясь свежим горным воздухом. Под стать поводу шеф-повар Вадим Горбанев и шеф-бармен Али Даюб разработали новые блюда из локальных ингредиентов и создали идеальные гастрономические пары из коктейлей и блюд. Все-таки куда приятнее любоваться краснополянскими красотами в компании свежего салата из камчатского краба и коктейля из свежей руколы, щавеля и кумквата. Или осьминога по-сицилийски в соусе с молодым картофелем, томатами и фенхелем и освежающего коктейля на основе джина, настоянного на чайной розе, биттера, бузины и игристого.

Дышать морем

Морской бриз, просторная веранда, плавно переходящая в пляж и утопающая в пальмах, место для швартовки яхт, бунгало и собственный бассейн — такой антураж кого угодно отправит в отпуск хотя бы на один вечер. В непогоду можно укрыться в основном зале с панорамными окнами, оформленном в морской стилистике, и представлять себя на палубе корабля. Большой выбор вин и коктейлей, морских ежей, устриц, креветок и, на особый случай, омаров, непрозрачно намекают на то, что праздник уже здесь. Еще один немаловажный момент, ассоциирующийся с каникулами, — завтраки целый день (до 23.00), да еще и с бокалом игристого.

Знакомиться с ИИ

Ресторан, известный своей эклектичностью, шагнул в новый сезон с попыткой подружить будущее с прошлым и достичь гармонии там, где на первый взгляд ее нет. Для этого интерьер веранды, выполненной в стиле теплого и уютного загородного дома, дополнили современными произведениями искусства. Да не простыми, а созданными с помощью искусственного интеллекта. Для этого представители ресторана обратились за помощью к профессиональному художнику Инне Морозовой, которая и выступила автором работ совместно с Midjourney.

Встречать рассветы

Терраса у исторической ротонды в Морпорту, которую так любят за фотогеничность, открыла теплый сезон и теперь готова принимать гостей ежедневно, с 18.00. Все столы на террасе развернуты в сторону заката, чтобы каждый гость мог насладиться красочным природным шоу. И если этот факт не покажется вам достаточно уникальным, просто знайте, что здесь же можно увидеть и рассвет. Ведь обслуживание идет до последнего гостя. Кроме того, с 19.00 здесь стартует музыкальная программа — в планах у команды привозить лучших музыкантов со всей страны. Отличный вариант для того, чтобы загадывать желания, признаваться в любви, пробовать новые блюда и ощущать полноту жизни на юге.

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