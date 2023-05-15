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Пятизвездочный отдых в Сочи подорожал до 40%

За недельных отдых на двоих придётся выложить более 150 тысяч ₽.

Пятизвездочный отдых в Сочи подорожал до 40%
© Unsplash

Дефицита номеров в пятизвёздочных отелях Краснодарского края не ожидается даже на пике сезона, рассказали Ассоциации туроператоров России участники рынка. У россиян есть хорошие альтернативы для отдыха за рубежом.

Цены на размещение в дорогих гостиницах при этом выросли на 15–20% по сравнению с прошлым сезоном. Сильнее всего выросли цены в Сочи — на 30–40%, в Геленджике и Анапе рост составил 10%.

Сколько стоит проживание в пятизвёздочных отелях Краснодарского края в июне и июле 2023 года:
  • Swissotel Resort Sochi Kamelia 5*, 10–13 июня — 133,5 тысячи ₽ на двоих.
  • Radisson Blu Resort And Congress Centre 5*, 2–10 июля — 204 тысячи ₽ на двоих.
  • Radisson Collection Paradise Resort & Spa, 14–18 июня — 175,4 тысячи ₽ на двоих.
Сколько стоит тур на двоих — семь ночей в июне 2023 года, питание «завтраки» и «всё включено»:
  • Swissotel Resort Sochi Kamelia 5* — от 198,6 тысячи ₽, завтраки.
  • Rodina Grand Hotel & SPA — от 626,5 тысячи ₽, завтраки.
  • «Гранд Карат Сочи» — от 187,6 тысячи ₽, завтраки.
  • Movenpick Resort & Spa Anapa Miracleon 5* — от 134,8 тысячи ₽, всё включено.
  • «Город Mira Resort & Spa Miracleon» 5* — от 144,2 тысячи ₽, ультра всё включено.
  • Radisson Blu Resort and Congress Centre — от 175,2 тысячи ₽, завтраки.
  • «Метрополь Гранд» 5* (Геленджик) — от 170 тысяч ₽, завтраки.

Стоимость аналогичных туров в Анапу начинается от 147,5 тысячи ₽ у опрошенных изданием туроператоров.

Ко всем ценам нужно добавить стоимость перелёта и трансфера на двоих туда и обратно. Авиаперелёт из Москвы в Сочи туда и обратно в июне на двоих с багажом стоит от 36 тысяч ₽. Вместе с трансфером на дорогу придётся потратить 38–40 тысяч ₽.

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