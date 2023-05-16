Когда можно будет купаться в Сочи в аномально холодном 2023 году

Пока вода прогрелась у берегов Сочи до +14…+16 градусов. Температура воздуха составляет +20 градусов. Часто идут дожди, за две недели выпала месячная норма осадков. Средняя температура воздуха с начала месяца отстает от климатической нормы на 2,4 градуса. Отметим, самая теплая вода – в Сочи, в Анапе она прогревается на солнце только до +12 градусов. Массово в Черном море в этом году никто не купается, но уже сейчас можно увидеть отдельных людей в воде и на пляже.