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Когда можно будет купаться в Сочи в аномально холодном 2023 году

В 2023 году в Сочи зафиксирован самый холодный май с 1915 года. «ФедералПресс» узнал, когда вода прогреется до комфортных температур.

Когда можно будет купаться в Сочи в аномально холодном 2023 году
© РИА "ФедералПресс"

«Комфортной для купания температуры Черное море в Сочи достигнет в июне», – сообщает центр погоды «Фобос».

Пока вода прогрелась у берегов Сочи до +14…+16 градусов. Температура воздуха составляет +20 градусов. Часто идут дожди, за две недели выпала месячная норма осадков. Средняя температура воздуха с начала месяца отстает от климатической нормы на 2,4 градуса. Отметим, самая теплая вода – в Сочи, в Анапе она прогревается на солнце только до +12 градусов. Массово в Черном море в этом году никто не купается, но уже сейчас можно увидеть отдельных людей в воде и на пляже.

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