Кавказские глэмпинги: что, где, почем

«Гламурные кэмпинги» становятся все более популярны на Кавказе.

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Для тех, кого тянет в горы, но не настолько, чтобы ночевать в палатке, — восемь вариантов комфортного размещения вдали от цивилизации

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1. «Утро в горах»

Дагестан, Сулейман-Стальский район, село Векеляр

Пять двухместных куполообразных домиков оснащены всем необходимым: есть кровати, холодильник, постельное белье, полотенца и даже кофемашина. Стоимость аренды 4000 рублей в сутки за домик. При необходимости администратор даст еще две раскладушки, но за вторую придется доплатить 1000 рублей. В каждом куполе свой санузел. А вот о питании постояльцам придется позаботиться самим: везти с собой или заказывать доставку из ближайших кафе, администратор поможет с контактами. Есть и третий вариант — купить на месте замаринованные стейки и приготовить в специально отведенном для этого месте. Сетки для барбекю, мангалы, самовары прилагаются.

Когда надоест любоваться видами из окон, можно поехать на экскурсию к ближайшим достопримечательностям: к Цмурскому водопаду, Нютюгскому и Зизикскому ущельям. Из развлечений доступно катание на квадроциклах.

2. «Старый Сивух»

Дагестан, Гумбетовский район, село Старый Сивух

Сами организаторы глэмпинга называют его альпийской деревней и обещают «единение с природой с комфортом и условиями». Сейчас глэмпинг состоит из 20 двухместных деревянных домиков (4 тыс. рублей за сутки) и нескольких шале вместимостью до семи гостей (10 15 тыс. рублей). Душевые кабины и туалеты расположены на территории глэмпинга, в больших домах все условия внутри. Завтрак включен. Обедать и ужинать можно в расположенном тут же кафе с панорамными окнами и теплым полом.

Чем себя занять? Можно взять уроки верховой езды. Для этого есть целый табун лошадей и профессиональный тренер. Или сходить в пеший поход по окрестностям. А можно здесь же взять тур по популярным туристическим местам Дагестана.

3. «Берег неба»

Чеченская Республика, Итум-Калинский район, село Тазбичи

Центр экологичного туризма, построенный на руинах старой крепости на грантовые средства Ростуризма, работает меньше года. Концепция глэмпинга — сочетание древней самобытности и современной эко-инфраструктуры. Для проживания туристов есть семь сафари-тентов, где могут разместиться до трех человек, и еще один побольше, так называемый «Чайный дом».

Стоимость — от 6500 рублей за ночь. Завтрак включен. Также есть возможность купить проживание с полным пансионом. Обед и ужин из блюд национальной кухни обойдутся еще в 2000 рублей с постояльца в сутки.

В «Береге неба» помимо привычных туристических развлечений — походов и экскурсий, можно занять себя сельским трудом: посадить деревья или картошку, собрать малину или горные травы, зависит от сезона. А еще вас научат делать сыр и масло, прясть на старинной прялке и молоть муку на аутентичной мельнице.

4. Thegarden

Ставропольский край, Предгорный район, хутор Верблюдогорка

Гостям предлагают купольные дома нескольких уровней: стандарт и вип, поменьше и побольше. У каждого есть собственная терраса с видом на Эльбрус и Кавказский хребет. Номера оснащены всем необходимым для комфортного проживания.

Стоимость — от 8 тысяч за дом, где могут разместиться до четырех человек. Завтрак включен, остальное питание за дополнительную плату.

На территории есть зона для барбекю, лаундж-зона, где можно проводить вечеринки, игровая площадка для детей, спортивные площадки и зона для занятия йогой. Отдыхающие могут воспользоваться баней и открытым бассейном в сезон. Можно арендовать квадроциклы и покататься на лошадях, заказать экскурсии.

5. Moon Glamp

Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район

Создатели этого круглогодичного глэмпинга обещают отдых премиального уровня. Восемь купольных домиков оборудованы всем необходимым, полы подогреваются, перед каждым имеется большая терраса. Цены — от 12 тысяч за ночь. Завтрак включен.

Из развлечений — квадроциклы, снегоходы, конные прогулки, парапланы, полеты на вертолете и воздушном шаре.

6. «Закан»

Карачаево-Черкесия, Урупский район, урочище Закан

Туристам предлагается несколько вариантов жилья на выбор: альпийский А-образный домик, деревянный сруб у реки или даже дом на дереве. А с августа планируют сдавать и подземный дом, типа жилища хоббитов на склоне холма, но с панорамным остеклением фасада.

У глэмпинга «Закан» есть одна особенность — забронировать домики можно минимум на трое суток. Цены зависят от выбранного варианта размещения и начинаются от 17 тысяч рублей за три ночи на двоих. В стоимость входит обзорная экскурсия по окрестностям, бассейн, детская площадка. Среди платных услуг — баня и чан над костром. За отдельную плату можно заказать завтраки. Об остальном питании придется позаботиться самостоятельно. У каждого дома свой туалет, но на улице. Душевых несколько, и они общие.

7. Chillavi

Северная Осетия, Алагирский район, село Абайтикау

Первый осетинский глэмпинг разместился в горах на высоте почти 2 тысячи метров. Гостям тут предлагают домики-шатры, в них могут поселиться до трех человек. Стоимость — от 12 тысяч рублей, зато включено трехразовое питание. Кстати, простыни обещают с подогревом, так как в горах ночами свежо даже летом. А еще для удобства гостей есть баня, самая высокогорная в Осетии.

Помимо привычных пеших и конных прогулок туристам предлагают полетать над ущельями на параплане или устроить сплав по горной речке.

8. Приют Leaprus

Кабардино-Балкария, Эльбрусский район, село Терскол, поляна Азау