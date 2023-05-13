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Фестиваль корюшки стартовал в Санкт-Петербурге

Традиционный фестиваль корюшки открылся в северной столице.

Фестиваль корюшки стартовал в Санкт-Петербурге
© РИА Новости

Известно, что мероприятие продлится с 13 по 14 мая. В торговые палатки, расположенных на берегу Кронверкского пролива у стен Меншикова и Головкина бастионов и Кронверкской куртины. Об этом пишет издание 78.ru.

Тем не менее попробовать корюшку петербуржцы и гости северной столицы смогут не только в эти дни. Корюшку можно купить вплоть до 31 мая. Поэтому у всех желающих есть еще время взять билеты и приехать в славный город на Неве.

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