Фестиваль корюшки стартовал в Санкт-Петербурге

Известно, что мероприятие продлится с 13 по 14 мая. В торговые палатки, расположенных на берегу Кронверкского пролива у стен Меншикова и Головкина бастионов и Кронверкской куртины. Об этом пишет издание 78.ru .

Тем не менее попробовать корюшку петербуржцы и гости северной столицы смогут не только в эти дни. Корюшку можно купить вплоть до 31 мая. Поэтому у всех желающих есть еще время взять билеты и приехать в славный город на Неве.