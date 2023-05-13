В Нижегородской области построят пешеходную тропу

Пешеходная экологическая тропа по святым местам от Арзамаса до Дивеево появится в Нижегородской области. Об этом на туристическом слете «Маёвка. Больше, чем путешествие» в Пятигорске рассказал заместитель губернатора Олег Беркович.

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«Наша задача – максимальный вклад в развитие будущего пешего туризма. У нас много маршрутов, 498 километров маркированных троп. Мы понимаем, что нужно развивать инфраструктуру дальше», – пояснил он.

Согласно его презентации, прогулочный маршрут свяжет девять церквей и два святых источника. Каждый километр туристы смогут останавливаться на площадках со скамейками, каждые 10 километров – на остановках под навесами, а переночевать смогут в новых для кластера кемпингах в селах Ореховец и Суворово.

Общая протяженность тропы составит 90,8 километра, однако пока речь идет о пилотном участке в 11,9 километра от Арзамаса к селу Новый Усад.