$77.20+1.3284.25+1.36

Инструкция: как покататься на катере в Питере без капитана

А вы знали, что в Санкт-Петербурге любой человек может снять лодку и покататься без капитана? "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Инструкция: как покататься на катере в Питере без капитана
© unsplash

Вы можете управлять моторной лодкой, не имея прав и не проходя государственную регистрацию судна. Это возможно, если плавательное средство с мощностью мотора не более 8 кВт.

То есть у каждого туриста есть возможность снять катер и почувствовать себя настоящим капитаном! Достаточно открыть один из многочисленных сайтов, например "Без капитана", забронировать лодку и в указанный час приехать на пристань.

К чему снится лодка

Что нужно знать о лодках

  • Необходимо иметь при себе документы и деньги: паспорт, залог 5000 или 10000 рублей. Денежный залог — вынужденная страховка при прокате дорогостоящего катера. Если все будет в порядке, после проката деньги вернут.
  • Во время всего катания люди должны быть в спасательных жилетах. Часто на воде могут начаться волны из-за проходящих рядом крупных судов, лодку может начать качать, поэтому важно избежать опасной ситуации.
  • На причал надо прибыть за 30 минут до начала катания для прохождения инструктажа. Вам расскажут, по какой стороне реки стоит передвигаться, как взаимодействовать с другими кораблями и почему тина может быть очень опасна.
  • К прогулке допускаются только трезвые граждане. Брать с собой алкоголь на борт катера запрещено.
  • К управлению допускаются только лица старше 18 лет.
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий