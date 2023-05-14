Инструкция: как покататься на катере в Питере без капитана
А вы знали, что в Санкт-Петербурге любой человек может снять лодку и покататься без капитана? "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
Вы можете управлять моторной лодкой, не имея прав и не проходя государственную регистрацию судна. Это возможно, если плавательное средство с мощностью мотора не более 8 кВт.
То есть у каждого туриста есть возможность снять катер и почувствовать себя настоящим капитаном! Достаточно открыть один из многочисленных сайтов, например "Без капитана", забронировать лодку и в указанный час приехать на пристань.
Что нужно знать о лодках
- Необходимо иметь при себе документы и деньги: паспорт, залог 5000 или 10000 рублей. Денежный залог — вынужденная страховка при прокате дорогостоящего катера. Если все будет в порядке, после проката деньги вернут.
- Во время всего катания люди должны быть в спасательных жилетах. Часто на воде могут начаться волны из-за проходящих рядом крупных судов, лодку может начать качать, поэтому важно избежать опасной ситуации.
- На причал надо прибыть за 30 минут до начала катания для прохождения инструктажа. Вам расскажут, по какой стороне реки стоит передвигаться, как взаимодействовать с другими кораблями и почему тина может быть очень опасна.
- К прогулке допускаются только трезвые граждане. Брать с собой алкоголь на борт катера запрещено.
- К управлению допускаются только лица старше 18 лет.