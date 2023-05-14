Инструкция: как покататься на катере в Питере без капитана

А вы знали, что в Санкт-Петербурге любой человек может снять лодку и покататься без капитана? "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Вы можете управлять моторной лодкой, не имея прав и не проходя государственную регистрацию судна. Это возможно, если плавательное средство с мощностью мотора не более 8 кВт.

То есть у каждого туриста есть возможность снять катер и почувствовать себя настоящим капитаном! Достаточно открыть один из многочисленных сайтов, например "Без капитана", забронировать лодку и в указанный час приехать на пристань.