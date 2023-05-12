Глэмпинги в России стремительно становятся популярными
В регионах России за последние пять лет количество глэмпингов выросло в 40 раз. Об этом сообщил руководитель комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по кемпингам, глэмпингам и некапитальным объектам размещения Вадим Дашук, слова которого передает РИА Новости.
Специалист указал также на необходимость разработки единых стандартов сервиса для развития такого вида отдыха.
"В 2018 году в стране насчитывалось чуть более десятка глэмпингов, а по данным за прошлый год их число перевалило за 400. Это очень востребованный вид размещения, на повышенный спрос работают закрытые границы, популярность отдыха на природе и своего рода мода, сформировавшаяся за последнее время", – сообщил Вадим Дашук.