Глэмпинги в России стремительно становятся популярными

"В 2018 году в стране насчитывалось чуть более десятка глэмпингов, а по данным за прошлый год их число перевалило за 400. Это очень востребованный вид размещения, на повышенный спрос работают закрытые границы, популярность отдыха на природе и своего рода мода, сформировавшаяся за последнее время", – сообщил Вадим Дашук.