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В Сочи появится новая эко-гостиница

В Сочи у минерального источника появится новая эко-гостиница. Об этом рассказал в личном блоге Алексей Копайгородский.

В Сочи появится новая эко-гостиница
© Lenta.ru

Выяснилось, что уникальный каркасно-модульный гостиничный комплекс разместят в селе Чвижепсе Адлерского района Сочи, расположенного недалеко от Красной Поляны. Известно, что работы, которые планируют завершись в первой половине 2024 года, реализуются при поддержке Министерства экономического развития России.

«Комплекс расположится вблизи известных минеральных источников, появятся дополнительные возможности для использования климатолечения и бальнеологии Сочи. Для нас принципиально, чтобы на главном курорте страны возведение объектов туризма шло по экостандартам», — заявил мэр в публикации.

В пресс-службе мэрии уточнили, что комплекс рассчитан на 50 номеров, в которых одновременно смогут отдыхать более 300 гостей. На территории гостиницы расположатся круглогодичный бассейн, фитнес-клуб, спа-центр, конференц-зал и рестораны с блюдами черноморской кухни.

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