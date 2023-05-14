Туристам предложат пройти тропой разбойника Кудеяра

6 мая в Калуге открылась пассажирская навигация. В этот день первых пассажиров принял теплоход «Иван Ципулин», а 9 мая — скоростной теплоход на воздушной подушке «Альтаир»«Иван Ципулин» катает туристов по Оке в городской черте Калуги с 2020 года, «Альтаир» свой первый межрегиональный рейс Калуга-Поленово выполнил в августе 2022 года. Оба судна принадлежат проекту «Лето на Оке».

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Как сообщили в министерстве культуры и туризма Калужской области, в этом сезоне «Лето на Оке», помимо привычных экскурсионных программ, предложит новые комбинированные маршруты. На «Иване Ципулине» теперь можно совершить пешеходно-теплоходную экскурсию «История Калуги — от крепости до пристани». «Альтаир» будет выполнять рейс в Дугну, где на базе «Русский берег» профессиональными инструкторами разработан квест «Кудеярова тропа».