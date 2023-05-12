"Абрау-Дюрсо" планирует удвоить поток энотуристов

Группа компаний "Абрау-Дюрсо" через три года планирует повысить поток туристов в секторе энотуризма в два раза - до 1 млн человек в год. Об этом журналистам заявил собственник ГК "Абрау-Дюрсо" Борис Титов на площадке "Первого форума винного туризма: успешные практики и тенденции" в Краснодарском крае в пятницу .

© Nikolay Sizonenko/commons.wikimedia.org

"Это не такая долгосрочная задача. У нас есть и экочасть: возможность ходить к морю, виноградники, озеро невероятной красоты, экотропа 70 км - все это создает возможность, чтобы принять 1 млн туристов в год. [Через] три года", - сказал Титов.

Видео дня

Он отметил, что прибыль от гостиничных, ресторанных, экскурсионных услуг компании сейчас достигает порядка 1,5 млрд рублей. Также по его словам, в ближайшее время в "Абрау-Дюрсо" планируют открыть новый экскурсионный проект, посвященный производству тихих вин. По мнению Титова, Россия станет одной из крупных винодельчнских стран мира.

Сейчас поток отдыхающих в секторе энотуризма в "Абрау-Дюрсо" составляет 500 тыс. челрвек в год. Краснодарский край - это один из основных винодельческих регионов в РФ, в крае работают 94 винодельни, 30 из них предоставляют услуги энотуризма.

"Абрау-Дюрсо" - производитель игристых и тихих вин России, ведущий историю с 1870 года. Продукция экспортируется в более чем 19 стран. Русский винный дом "Абрау-Дюрсо" представляет коллекции виноделен: "Абрау-Дюрсо", "Лоза", "Усадьба Дивноморское", "Винодельня Ведерниковъ" и другие. Основным акционером компании является семья бизнес-омбудсмена Бориса Титова.