Как изменился космический туризм в России

Туризм на космодромы был приостановлен в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

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Так, на пилотируемые старты в первый год пандемии не могли попасть даже родственники космонавтов. Позже ситуация изменилась в лучшую сторону, однако в полной мере космодромы открылись для туризма только в 2022 году.

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О том, как изменился поток туристов, какие космодромы они чаще выбирают для поездок и какие пуски будут доступны в текущем году для посещения, — в материале ТАСС.

Долгая дорога

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Роскосмоса, Байконуру удалось "вернуть" показатели 2019 года сразу после открытия космодромов для туристов. "В 2022 году на космодроме Байконур показатели сохранились на уровне доковидного 2019 года — это порядка 1 700 туристов в год. Но дело в том, что Байконур "открыли" только летом. Наверстали за оставшееся время", — сообщили в пресс-службе.

За три года изменилась ситуация с логистикой: теперь добраться на Байконур стало сложнее, в том числе из-за геополитической ситуации.

"Если раньше можно было относительно легко и просто добраться до Кызылорды (город в Казахстане, ближайший к Байконуру — прим. ТАСС), то сейчас рейсов стало меньше и цена на перелет сильно выросла. Чартерное сообщение с аэропортом Крайний, который находится прямо в Байконуре, носит ситуативный характер, как правило, чартеры организуются под пуски", — пояснили в Роскосмосе.

В целом это привело к тому, что добраться на космодром Восточный, который находится почти в 8 тыс. км от Москвы, можно быстрее, чем на Байконур (около 2,1 тыс. км по прямой). Число посетителей космодрома в Амурской области по сравнению с 2019 годом выросло на 87%.

ТАСС

"А вот космодром Восточный, напротив, показывает впечатляющие цифры — количество туристов в 2022 году (более 3 200 человек) увеличилось на 87% по отношению к 2019 году (более 1 700)", — отметили в госкорпорации, подчеркнув, что кроме снятия ковидных ограничений на рост туристического потока повлияло включение в ряд государственных программ по повышению интереса к промышленному туризму и продвижению новых территорий.

В свою очередь туроператоры отмечают рост интереса к такому "космическому туризму". "Интерес возрос. Во-первых, за этот период увеличилось количество информации о результатах и успехах космической отрасли. Масштабная рекламная кампания фильма "Вызов" тоже, думаю, не последнюю роль сыграла в формировании интереса к космосу", — рассказала основатель и генеральный директор компании "Просто космос" Алла Разуваева.

Приоритеты

Как сообщили ТАСС в Роскосмосе, туристы для путешествий чаще выбирают космодром Восточный в Амурской области. Эту информацию подтвердил туроператор. "С Байконуром чуть сложнее ситуация, потому что мы все равно вынуждены проходить таможенный контроль Республики Казахстан. Что касается Восточного — это территория России, поэтому я надеюсь, что это все будет еще больше расти, инфраструктура космодрома будет развиваться и мы будем иметь все больше и больше возможностей принимать туристов", — отметила Разуваева.

Большую часть посетителей Восточного составляют жители Дальнего Востока.

"Любопытно, что основную аудиторию составляют школьники, студенты и взрослые именно из Дальневосточного федерального округа. Они приезжают на космодром именно в межпусковой период и осматривают его как объект промышленного туризма", — рассказали в пресс-службе, пояснив, что программа посещения включает осмотр стартового стола и технического комплекса и рассчитана на один день.

А вот на Байконур туристы стремятся приехать именно под пуск, посещая и историческую инфраструктуру. Так, руководитель компании "Москва глазами инженера" Айрат Багаутдинов сообщил ТАСС, что желающие посетить космодром могут посмотреть и "Гагаринский старт", с которого отправился в полет первый в истории человечества космонавт, и инфраструктуру под многоразовый корабль "Буран", и сам город.

"Наиболее яркие, значимые объекты, показываемые на космодроме, — это "Гагаринский старт" (первая стартовая площадка), музей, конечно, и все, что связано с проектом "Энергия — Буран" — этой выдающейся страницей нашей истории. Поэтому приезжаем на два с половиной дня. Вечером осматриваем модернистскую архитектуру города и мозаики. Первый день на космодроме посвящаем самым значимым страницам истории. И потом уже стартовый день: выход космонавтов, доклад госкомиссии и старт", — пояснил Багаутдинов.

В свою очередь в Роскосмосе космодром, расположенный в степях Казахстана, назвали музеем под открытым небом. "Как говорят некоторые гости, "Байконур и Венецию надо успеть посмотреть, им осталось примерно одинаково". Это, конечно, преувеличение, но посмотреть Байконур стоит обязательно", — отметили там.

Каждому по пуску

В этом году Роскосмос рассчитывает не уступить 2022-му по числу туристов на космодромы. "Правильнее всего сказать, все "гражданские" пуски [будут доступны для туристов]: пилотируемые, грузовики, запуски спутников и других аппаратов. Но поскольку сейчас есть некоторые сложности с логистикой (в отношении Байконура), лучше уточнять у туроператора", — рассказали в пресс-службе, подчеркнув, что на Восточном ожидается увеличение турпотока, поскольку космодром "наращивает потихоньку пусковую активность".

В свою очередь туроператоры, которые организовывают поездки на космодромы, отмечают, что экскурсии на месте проходят в том числе с привлечением местных специалистов.

"Без специалистов космодрома нельзя обеспечить максимальное погружение. На Байконуре очень серьезный инженерно-производственный контекст, поэтому специалисты отрасли, которые могут этим заниматься, приходят на площадку. Но у нас в группе всегда присутствуют наши гиды, которых мы взращиваем", — пояснила Алла Разуваева.

При этом разброс цен на такие путешествия на Байконур составляет 85–200 тыс. рублей без учета перелета.

"Мы стали немножко зависеть от логистической цепочки, потому что добраться стало сложнее, чем до ковида. Соответственно, стоимость авиаперелета выросла, за счет этого выросла стоимость тура. Я думаю, что по нашей вилке, которая у нас в агентстве существует, это от 85–90 тыс. рублей и до 200 тыс. рублей — это без перелета", — рассказала глава туроператора, добавив, что стоимость туров на Восточный начинается от 40 тыс. рублей.

По словам Айрата Багаутдинова, стоимость тура на Байконур в компании "Москва глазами инженера" составляла 100 тыс. рублей.

"Но теперь будет немножко другая программа, и, скорее всего, немного выше станет цена. Потому что мы будем объединять Байконур с Алматы: у нас будет три дня в Алматы и окрестностях, потом три дня в Байконуре и на космодроме", — добавил он.