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«Аврора» возобновляет прямые перелёты из столицы Забайкалья в Якутск

Авиакомпания «Аврора» открыла продажу билетов на регулярные социально значимые рейсы из Читы в Якутск.

«Аврора» возобновляет прямые перелёты из столицы Забайкалья в Якутск
© 75.ru

«Отправиться в Якутск из столицы Забайкальского края можно будет с 19 июня. Полеты будут выполняться совместно с авиакомпанией Якутия каждый понедельник», - сообщают специалисты аэропорта Чита.

Стоимость билета в одну сторону начинается от 7 тысяч рублей. Полет будет выполняться на воздушном судне RRJ-95. Время вылета из Читы - 20:00.

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