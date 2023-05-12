«Аврора» возобновляет прямые перелёты из столицы Забайкалья в Якутск
Авиакомпания «Аврора» открыла продажу билетов на регулярные социально значимые рейсы из Читы в Якутск.
«Отправиться в Якутск из столицы Забайкальского края можно будет с 19 июня. Полеты будут выполняться совместно с авиакомпанией Якутия каждый понедельник», - сообщают специалисты аэропорта Чита.
Стоимость билета в одну сторону начинается от 7 тысяч рублей. Полет будет выполняться на воздушном судне RRJ-95. Время вылета из Читы - 20:00.