Число туристов на космодроме Восточный выросло почти в два раза

Число посетителей космодрома Восточный в Амурской области выросло почти в два раза по сравнению с аналогичным показателем 2019 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

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"Космодром Восточный <…> показывает впечатляющие цифры - количество туристов в 2022 году (более 3 200 человек) увеличилось на 87% по отношению к 2019 году (более 1 700)", - рассказали в госкорпорации.

Как пояснили в пресс-службе, рост числа туристов связан со снятием ковидных ограничений, а также включением космодрома в государственные программы по повышению интереса к промышленному туризму и продвижению новых территорий.

При этом на космодроме Байконур число туристов сохранилось на уровне показателей 2019 года.

"В 2022 году на космодроме Байконур показатели сохранились на уровне доковидного 2019 года - это порядка 1 700 туристов в год. Но дело в том, что Байконур "открыли" только летом. Наверстали за оставшееся время", - рассказали в пресс-службе.