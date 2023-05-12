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Число туристов на космодроме Восточный выросло почти в два раза по сравнению с 2019 годом

Число посетителей космодрома Восточный в Амурской области выросло почти в два раза по сравнению с аналогичным показателем 2019 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

Число туристов на космодроме Восточный выросло почти в два раза
© Unsplash

"Космодром Восточный <…> показывает впечатляющие цифры - количество туристов в 2022 году (более 3 200 человек) увеличилось на 87% по отношению к 2019 году (более 1 700)", - рассказали в госкорпорации.

Как пояснили в пресс-службе, рост числа туристов связан со снятием ковидных ограничений, а также включением космодрома в государственные программы по повышению интереса к промышленному туризму и продвижению новых территорий.

При этом на космодроме Байконур число туристов сохранилось на уровне показателей 2019 года.

"В 2022 году на космодроме Байконур показатели сохранились на уровне доковидного 2019 года - это порядка 1 700 туристов в год. Но дело в том, что Байконур "открыли" только летом. Наверстали за оставшееся время", - рассказали в пресс-службе.

В апреле 2022 года власти Амурской области сообщили, что планируют включить тур на космодром Восточный в перечень национальных брендовых маршрутов одним из первых. Позже в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры сообщили ТАСС о разработке совместно с Роскосмосом, Агентством стратегических инициатив и Минэкономразвития и внешних связей Амурской области программы развития индустриального туризма на космодроме Восточный.

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