Туризм на пределе возможностей. Горы, водопады и гостеприимство Таймыра

Арктика нечасто привлекает внимание туристов: холод, коварство природы и далекие расстояния не для всех удовольствие. Тем не менее в последнее время турпоток растет: за 2022 год только заполярный Норильск посетили 12 тыс. человек — это втрое больше, чем три года назад.

© Александр Лещёнок/wikipedia.org

Для тех, кто хотел бы побывать, например, в Норильске, Дудинке или на плато Путорана, узнать, как живут малочисленные народы Севера, корреспонденты ТАСС постарались собрать гид по самым привлекательным туристическим точкам

Видео дня

"Мы все друга за друга держимся"

С ноября по май попасть в Норильск можно только авиацией: сюда летают разные авиакомпании из многих российских городов, в том числе и из Москвы, но самый близкий крупный город — Красноярск. Летом открывается еще и водный путь — по Енисею в конце июня или начале июля (в зависимости от погоды) начинают курсировать пассажирские теплоходы.

Чтобы побывать здесь, туристу предстоит запастись не только теплыми вещами, но и терпением, — Заполярье принимает не каждого. Но уж если принимает, как считают местные, то навсегда.

"Здесь люди всегда придут на помощь — это редко где можно встретить. Здесь действительно суровый климат и немного людей живет, мы все друга за друга держимся, потому что если окажешься на улице в черную пургу (метель с ураганным ветром), то никто мимо не проедет — обязательно помогут", — рассказывает гид, инструктор-проводник, краевед Екатерина Каверина, живущая на Таймыре с детства.

Первое, что встречает туристов в Арктике, — пронизывающий ветер, очень мешающий пилотам. Иногда он дует так сильно, что по воздуху летают не только крыши домов, но и домашние питомцы, с которыми местные вышли погулять.

Без ветра Таймыр представить сложно, именно он стал одной из стихий, которые создали удивительную природу единственного в мире места, где встречается больше всего природных ландшафтов: от северной тайги до арктической пустыни.

"Можно встретить пушистых белых песцов и зайцев-беляков. В сильные морозы зайцы собираются по 50 100 особей, чтобы было теплее, и создают такой шум, что его можно сравнить с шумом от стада овцебыков", — улыбается Каверина.

Но главный зверь — северный олень. Весной эти животные, чтобы спастись от гнуса, под контролем оленеводов идут на север. На эту миграцию можно посмотреть воочию, хотя в пригороде Норильска тропы уже не проходят, сегодня они сместились на восток Таймырского полуострова.

"Раньше популяция доходила до 1 млн 200 тыс. особей, сейчас она уменьшилась до 500 тыс. Немало на это повлияло браконьерство, — говорит Каверина. — На данный момент законы в этой сфере ужесточены".

Пролетая над полярным кругом

Для посещения стойбища оленеводов снова понадобится авиация. Вертолет Ми-8, отрываясь от земли, оставляет под собой снежный вихрь и невероятные северные виды: рассыпавшиеся по белым склонам гор лиственницы и бескрайнее небо. Сейчас в Арктике закончился период сумеречных дней — световой фазы между полярной ночью и полярным днем, и начался период белых ночей. В это время, говорит Каверина, северяне потихоньку выходят из зимней спячки и чаще бывают на природе. 20 мая наступит полярный день.

Оленеводы же на природе почти круглый год. Об их жизни можно узнать, например, в этностойбище "Харп", в переводе с ненецкого "северное сияние". Ненцы — представители одного из последних коренных малочисленных народов Крайнего Севера (КМНС), продолжающих кочевать по тундре.

Оленей, пасущихся среди снегов, можно разглядеть из иллюминатора вертолета, а когда выходишь из него, сразу проваливаешься в небольшие ямки в снегу. Их животные выдолбили копытцами в поисках ягеля — лишайника, основной пищи северного оленя. Зимой они не брезгуют и мелкими грызунами, самое любимое лакомство — грибы. "Они сходят с ума, даже домашние. Следуя на запах грибов, олени могут убежать, потом их приходится собирать по всей тундре", — поясняет гид Екатерина Каверина.

"Пока у нас есть олень, культура сохранится"

На стойбище нас встречает Елена Евай в национальной одежде ненцев — парке, сшитой из оленьей шкуры, и унтах. На создание такого костюма уходит несколько месяцев, при этом самое сложное в нем — это вышитые по краям узоры. Они повторяют очертания рогов северного оленя. Евай, менеджер Арктического центра культуры, рассказывает о кочевом быте народов Севера.

"Я считаю, что, пока у нас есть олень, наша культура сохранится, а когда нет оленя — все, язык теряется, традиционный образ жизни теряется. Раньше на этой территории было много дикого оленя. Я помню, в детстве у нас прибился теленок дикого оленя, и он бегал по-другому, грациозно", — вспоминает она.

Евай помогает в организации туров на стойбище и держит связь с оленеводами. Владельцы стада, которое посетили мы, — семья ненцев. Они круглый год кочуют по тундре в специальном передвижном жилище, балке — небольшом домике, установленном на нартах. Его изобрели больше века назад. Чтобы сдвинуть его с места, нужно несколько десятков ездовых оленей, как правило, около 30.

Послушные, но наглые

Первое, что удивляет, — большие глаза. Когда на тебя недоверчиво и боязливо смотрят 1,5 тыс. особей — это впечатляет. Впрочем, стать и спокойствие быстро возвращаются, и вот уже ты можешь погладить кого-то по холке. Шерсть у оленей длинная, а нос покрыт теплым пушком.

"Сами-то олени послушные, но некоторые наглые, поэтому надо быть осторожнее", — предупреждает Александр Ядне, который долгое время был оленеводом, но теперь возраст не тот — 59 лет, перебрался в город.

Стадо принадлежит его племяннику, 30-летнему Леониду, среди оленеводов в этой части Таймыра много родственников Ядне. Летом стадо отправится прямиком на Карское море — туда, где оленей не будет мучить мошкара. Ежегодно осенью около 300 400 самых упитанных оленей забивают и отдают на продажу. Кроме этого, оленеводческие семьи продают рога и панты — неокостеневшие рога.

Как отмечает Екатерина Каверина, домашние олени приземистые и похожи на собак, у них есть мех даже между копытами, уши и хвост маленькие. Также свойство меха оленей — полый волос, благодаря чему они намного дольше сохраняют тепло и могут проплыть большие расстояния.

В гармонии с природой

На этностойбище "Харп" можно прокатиться на нартах с впряженными северными оленями. По рыхлому снегу животные везут медленно, их копыта то и дело проваливаются. Сами оленеводы для поездок давно используют снегоходы.

Чтобы сил было больше, холодной заполярной весной оленям обязательно нужен хлеб. Ломти на морозе сразу же покрываются инеем, олени хватают хлеб стремительно, причмокивают, как лошади, и тут же просят еще.

Туристы в "Харпе" тоже голодными не останутся — узнают, как правильно готовить строганину (нарезанные стружкой замороженные рыбу или мясо), и попробуют ее на вкус. По словам Елены Евай, которая провела для нас мастер-класс, первым делом у рыбы нужно срезать плавники и шкурку, извлечь хребет. Перед тем, как положить в рот, мороженые кусочки непременно нужно обмакнуть в соль. Запить холодную строганину можно чаем с вареньем из морошки — оранжевой северной ягоды.

Сердце Таймыра

Долго в стойбище оленеводов не задержишься — в любой момент погода может измениться, и улететь не получится, поэтому спустя два часа мы возвращаемся в вертолет. Следующая остановка — город Дудинка в 79 км от Норильска. Как говорят местные, Дудинка — сердце Таймыра. Кроме того, это место жительства большинства КМНС.

Сразу обращаешь внимание на яркие фасады домов. Голубые, розовые и зеленые — местные говорят, что это необходимо в полярную ночь, чтобы разбавить белизну сугробов, сливающихся с горизонтом.

В Дудинке находится и главный "чум" Таймыра, он же Таймырский дом народного творчества. Здание и правда похоже на чум, только из металла и стекла. Внутри есть выставочный зал и картинная галерея, где можно увидеть работы первого профессионального художника из представителей народов Таймыра — Бориса Молчанова. Свои полотна он писал на нюках — кожаных покрытиях чумов, а в сюжетах стремился отразить "душу Севера".

Во внутреннем дворике — реконструкции жилищ представителей пяти КМНС: эвенков, ненцев, энцев, нганасан и долган. Этот этнографический комплекс под названием "Таймырская ойкумена" был открыт в 2021 году.

"Тундровая душа просит аргиша"

У сотрудницы Таймырского дома народного творчества и носителя ненецкой культуры Натальи Яроцкой братья и сестры с семьями путешествуют по тундре и сейчас, а их дети живут в школе-интернате в Дудинке.

"Сейчас очень тяжело оставить детей в тундре, оленеводство, я считаю, на грани исчезновения. Например, у моего старшего брата только один сын находится сейчас в тундре, и то хочет переехать в город и нанять людей, которые будут пасти его стадо", — поясняет она.

Сама Яроцкая, живя в Дудинке, часто выбирается в гости к родственникам. "Иногда моя тундровая душа, как говорится, просит аргиша (караван оленей — прим. ТАСС), — смеется Яроцкая. — Я одеваю детей, и мы едем на снегоходах к своим родственникам, причем делаем это каждую весну".

Чтобы лучше понять особое мировоззрение ненцев, можно изготовить национальную куклу этого народа — нухуко, с головой в виде птичьего клюва. Мужскую куклу шьют из лебединого клюва, женскую — из утиного. "Такая кукла служила оберегом, когда девушка выходила замуж. Куклу шили, заговаривали на долгую и счастливую супружескую жизнь", — поясняет Яроцкая.

"Это наши друзья"

Проходим дальше по территории "Таймырской ойкумены", чтобы познакомиться с культурой эвенков — самого многочисленного из КМНС. Тут туристу предстоит присоединиться к обряду кормления огня, который называется "имты". По словам сотрудницы отдела фольклора и этнографии Татьяны Болиной, ведущего специалиста по эвенкийской культуре, кормление огня — непременный обычай при приходе гостей.

"Огонь кормили оленьим и рыбьим жиром, и вот я попрошу матушку Огонь, чтобы она приняла гостей: это не чужие люди пришли, это наши. Наши друзья. Прими их хорошо", — говорит Болина.

В чуме у эвенков напоят чаем, расскажут, почему на одежде этого народа непременно изображается краснокнижная гагара, а также предложат на удачу повязать ленту на "чимке" — жерди между входом и очагом. По словам Болиной, множество географических названий русского Севера — Енисей, Таймыр — пошли именно из эвенкийского языка.

Звуки тундры

Двигаемся по "Таймырской Ойкумене" дальше, следующее место для посещения — балтысах. Это деревянное жилище шесть на шесть метров из неоструганных досок еще одного коренного народа — долган. Балтысах разделен на женскую и мужскую половины.

"В нем наши предки жили зимой, в период с декабря по март, а летом для кочевания уже брали чумы", — рассказывает долганка, сотрудница Таймырского дома народного творчества Татьяна Жаркова.

Она предлагает поучаствовать в обряде "аластырь" — окуривании жилища для защиты от болезней и несчастья с помощью поджигания трав — багульника, можжевельника — и бусин янтаря, который добывают на Таймыре. Душистый дымок разносится по помещению, и гости невольно чувствуют успокоение. "Все ненастья улетучились вместе с дымом", — говорит Жаркова, завершив обряд.

Есть у долган и музыкальный инструмент, барган. Его характерный протяжный звук в народе называют "звуком тундры". Действительно, слушая Татьяну Жаркову, можно уловить даже перестук оленьих копыт.

Страна водопадов

Следующий перелет — и мы на плато Путорана. Если вы его не видели, вы не видели Таймыра, считают местные, говоря о нем с придыханием, — здесь находится Путоранский заповедник, включенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Зимой плато посещают нечасто из-за сильных ветров и непролазных сугробов. Весной погода ненамного мягче: нужно ждать добро от синоптиков. И вот оно получено, мы готовимся к полету.

На плато Путорана больше всего водопадов в России, в том числе самый мощный Курейский и самый высокий (600 м) — Тальниковый. Мы побывали и на знаменитом Иркиндинском, высотой с 9-этажный дом.

Если сесть на снежный наст у Иркиндинского водопада сразу не получится, то вариантов нет — придется улетать. Но нам повезло.

Сейчас вся природа здесь спит. За полтора часа полета мы увидели внизу только пару лосей, бредущих вдоль замерзшего водоема. Но с приходом тепла здесь можно встретить зайцев-беляков, полярного волка, лосей, медведей, северных оленей и, если очень повезет, путоранского снежного барана.

"Баран — это эндемик, как он тут оказался — неизвестно, ведь плато около 15 тыс. лет не связано с другими горными системами. Они обитают на тех вершинах, которые заполнены растительностью, но рядом должны быть отвесные скалы, чтобы убежать от хищника. Сейчас баранов осталось не больше тысячи особей, они занесены в Красную книгу", — рассказывает Каверина. Вес животных достигает 110 кг, а пушистые шубки позволяют не замерзать и при –70.

Интересно, что некоторые самки отдают своих первенцев на воспитание матери. Путоранские бараны — редкий вид копытных, у которых за потомством ухаживают "бабушки".

Основной туристический сезон здесь начинается в конце весны: легче увидеть рельеф, а также необычные столбы из базальта, которые экскурсоводы называют "жандармами". "У меня был сезон, когда я работала по пути к горе через "жандармов", их было семь. За сезон разрушилось два таких столба. Мы всегда говорим: что зимой, что летом надо быть осторожными — это горы, которые дышат, шевелятся, живут", — поясняет Екатерина Каверина.

Экстремальные пути

Забраться на горы можно только с воздуха, а вот подъехать к отрогам плато Путорана можно и на машине, но не обычной, а способной ехать по снежным заносам выше человеческого роста. Такой экстремальный туризм предлагают на Таймыре тем, кто не боится застрять в сугробе и готов, если потребуется, пройти пешком пару сотен метров до действительно живописных мест.

Еще одна туристическая достопримечательность находится неподалеку от одного из районов Норильска — Талнаха — рудной столицы России. Это горное ущелье Красные камни — популярное у норильчан место отдыха. Здесь есть горный водопад, стекающий по скалам с высоким содержанием железной руды, которая и окрашивает камни в красный цвет.

Чтобы подобраться к ущелью, нужны джипы с большими колесами. Но сначала по пути следования проходит ратрак (самоходный транспорт на гусеничном ходу, созданный на основе конструкции трактора, предназначенный для подготовки лыжных трасс, горных заснеженных склонов, перевозки людей и спасательных операций).

"Казалось бы, первому ехать легко, потому что снег перед тобой ровный, не разрытый еще ничьими колесами, но ты и в сугроб провалишься самым первым", — поясняет водитель Александр Нечаев.

Он машинист на Норильской железной дороге и живет на Таймыре с рождения, туристов подвозит нечасто. В машине аптечка, горнолыжные очки, рация, горелки и теплый чай. Можно оборудовать и спальное место.

На Красных камнях нередко можно увидеть и диких животных — зайцев, лис, песцов, соболей. "Медведи сейчас спят, но можно встретить и медведей", — смеется Нечаев.

Красно-коричневые скалы, которые и получили название Красные камни, видны издалека не только из-за оттенка, но и из-за замерзшего двухкаскадного водопада, падающего в озеро. Зимой здесь тренируются ледолазы — альпинисты, которые покоряют не горы, а ледяные склоны.

Высота водопада, по которому взбираются ледолазы на Красных Камнях, — 15 м. У альпинистов два вида соревнований — по трудности прохождения вершины и по скорости. Норильчанин, победитель Кубка России Владислав Голуб взбирался на водопад около часа. "Если быстро, то можно и за 15 минут выйти", — поясняет он, добавляя, что по-настоящему сложные маршруты сочетают в себе скало- и ледолазание.

Подниматься по льду можно только со страховкой. Чтобы закрепиться на определенной высоте, альпинисты пробивают толщу замерзшей воды специальными ледовыми молотками, а затем придают шероховатость напильником для лучшего сцепления. Заниматься этим могут только профессионалы.

Сезон ледолазания начинается по весне. Альпинисты сетуют, что сейчас этот вид спорта переживает не лучшие времена. "В Норильске раньше была классная школа, очень много людей. Я помню, в какие-то годы мы выезжали по десять человек сборной города, привозили кучу призов, входили в число лучших в России", — вспоминает Голуб.

Однако альпинисты-ледолазы надежды не теряют, в ближайшие годы здесь обещают построить ледолазную базу международного уровня в загородном спорткомплексе Оль-Гуль вблизи Норильска.

Полазать по водопадам плато Путорана приезжают и из-за рубежа. Не так давно прилетали альпинисты из Испании, вместе с ними Владислав Голуб впервые в мире покорил 76-метровый водопад Принцесса.