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Курорты Кубани приняли в майские праздники 700 тыс. туристов

Курорты Краснодарского края в майские праздники посетили 700 тыс. отдыхающих. Наибольшее число туристов приняли Сочи, Анапа и Геленджик, сообщает пресс-служба региональной администрации со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева.

Курорты Кубани приняли в майские праздники 700 тыс. туристов
© globallookpress.com

"Краснодарский край в майские праздники уже традиционно пользуется большим спросом среди туристов. За первые дни мая курорты региона посетили 700 тыс. человек. Из них 500 тыс. - отдыхали в гостиницах и других средствах размещения, еще 200 тыс. предпочли посетить наш край одним днем", - цитирует пресс-служба Кондратьева.

Уточняется, что наиболее востребованными направлениями стали Сочи, Анапа и Геленджик. Также губернатор отметил, что туристы проявляют интерес и к предгорным зонам - Апшеронскому, Лабинскому и Мостовскому районам.

Также отмечается, что средняя заполняемость гостиниц Черноморского побережья в майские праздники составила 80%, горно-предгорных территорий - 50%.

В 2022 году курорты Кубани за первые 10 дней мая приняли более 680 тыс. туристов.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. Летом популярен пляжный отдых, зимой - горнолыжные курорты. Курортный сезон в регионе традиционно стартует в 2022 году с майских праздников. Туристический поток на курортах Кубани по итогам 2021 года практически достиг показателей рекордного 2019 года: край посетили около 17 млн человек. В 2019 году курорты Краснодарского края приняли 17,3 млн туристов.

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