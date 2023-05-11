Курорты Кубани приняли в майские праздники 700 тыс. туристов

Курорты Краснодарского края в майские праздники посетили 700 тыс. отдыхающих. Наибольшее число туристов приняли Сочи, Анапа и Геленджик, сообщает пресс-служба региональной администрации со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева.

"Краснодарский край в майские праздники уже традиционно пользуется большим спросом среди туристов. За первые дни мая курорты региона посетили 700 тыс. человек. Из них 500 тыс. - отдыхали в гостиницах и других средствах размещения, еще 200 тыс. предпочли посетить наш край одним днем", - цитирует пресс-служба Кондратьева.

Уточняется, что наиболее востребованными направлениями стали Сочи, Анапа и Геленджик. Также губернатор отметил, что туристы проявляют интерес и к предгорным зонам - Апшеронскому, Лабинскому и Мостовскому районам.

Также отмечается, что средняя заполняемость гостиниц Черноморского побережья в майские праздники составила 80%, горно-предгорных территорий - 50%.

В 2022 году курорты Кубани за первые 10 дней мая приняли более 680 тыс. туристов.