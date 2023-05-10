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Названы самые популярные железнодорожные направления из Нижнего Новгорода

В январе–апреле 2023 года наиболее популярными направлениями в дальнем следовании на Горьковской железной дороге (ГЖД) стали Санкт-Петербург и Москва. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

Названы самые популярные ж/д из Нижнего Новгорода
© Вечерняя Москва

Пассажиропоток вырос по всем направлениям дальнего следования. Что касается пригородных поездов, то чаще всего жители города пользуются электричками, следующими по маршрутам Нижний Новгород — Линда, Нижний Новгород — Дзержинск и Нижний Новгород — Заволжье.

Специалисты также сообщили, что пассажирские перевозки по каким-либо направлениям в дальнем и пригородном следованиях в настоящее время не планируется отменять, передает NewsNN.

Ранее стало известно, что прямое железнодорожное сообщение с июня запускают между Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) и Петербургом. Первый рейс запланирован на 13 июня, передает газета «Петербургский дневник».

В России существует ряд льгот, которые позволяют уменьшить стоимость проезда на поездах дальнего следования, а также перелетов на самолетах. Подробнее о том, на кого они распространяются и как их оформить, — в материале «Вечерней Москвы».

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