Названы самые популярные ж/д из Нижнего Новгорода

Названы самые популярные железнодорожные направления из Нижнего Новгорода
В январе–апреле 2023 года наиболее популярными направлениями в дальнем следовании на Горьковской железной дороге (ГЖД) стали Санкт-Петербург и Москва. Об этом рассказали в пресс-службе организации.
Пассажиропоток вырос по всем направлениям дальнего следования. Что касается пригородных поездов, то чаще всего жители города пользуются электричками, следующими по маршрутам Нижний Новгород — Линда, Нижний Новгород — Дзержинск и Нижний Новгород — Заволжье.
Специалисты также сообщили, что пассажирские перевозки по каким-либо направлениям в дальнем и пригородном следованиях в настоящее время не планируется отменять, передает NewsNN.
Ранее стало известно, что прямое железнодорожное сообщение с июня запускают между Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) и Петербургом. Первый рейс запланирован на 13 июня, передает газета «Петербургский дневник».
В России существует ряд льгот, которые позволяют уменьшить стоимость проезда на поездах дальнего следования, а также перелетов на самолетах. Подробнее о том, на кого они распространяются и как их оформить, — в материале «Вечерней Москвы».