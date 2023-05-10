Что посмотреть в Пятигорске за один день

С чего начать осмотр Пятигорска? А идите в любую сторону - везде красиво.

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Это город с загадочным статусом. Вот смотрите: он входит в состав Ставропольского края. Выходит, Ставрополь главнее? Но весь регион - это часть СКФО, а окружным центром является Пятигорск. Получается, он главнее? Ставрополь крупнее. Пятигорск - даже не спорьте - красивее.

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В гостях у Лермонтова

Со словом "курорт" обычно ассоциируется море. А здесь оно даже не нужно. Есть замечательные горы и свежий воздух. А еще атмосфера - нет, это не повторение мысли о воздухе. Культурная атмосфера. Ведь тут бывали и Пушкин, и Лев Толстой, и Алябьев, и Сергей Михалков. А с какой радостью приезжал сюда Лермонтов... Ладно, не совсем удачный пример.

Обязательно стоит посетить музей поэта-романтика. Именно из этого домика Михаил ушел на дуэль, на которой никого не собирался убивать. Но у противника были другие намерения. В отличие от многих подобных мемориальных домов музей подлинный (нередко обветшавшие строения приходилось демонтировать и возводить точную копию). И интерьер максимально сохранен. Собственно, о сохранении памяти о поэте начали заботиться еще в XIX веке.

Все достаточно традиционно: сюда не заходить, руками не трогать. Многое под стеклом. Это вынужденные меры, ведь вся концепция музея довольно старая и переделать его в современный интерактивный тяжело. К тому же сюда постоянно водят школьников. Ну как тут без стекол и запретов? Вот и сейчас в помещении группа детей из Калмыкии.

- Эта комната служила Лермонтову и Столыпину столовой. Здесь гостей принимали. Вот посмотрите, в том углу - уже все потрогали, хотя я и не разрешала - стоит старинный дубовый обеденный стол, - ведет рассказ экскурсовод, внимательно следящая за каждым движением учеников. - Он похож на наши. Но это ценный музейный экспонат. Этому столу больше 230 лет. Обеды плавно перетекали в карточную игру. Здесь Лермонтов писал такие стихи, как "Выхожу один я на дорогу", "Нет, не тебя так пылко я люблю", "Сон"... Так, убрали ножи!

Юный "друг степей" нехотя спрятал оружие.

Можно увидеть личные вещи поэта (подлинные), копии его рисунков, книжные издания. Кстати, Пушкин в этом домике тоже бывал. Правда, не Александр, а его брат Лев. Лермонтов же был поклонником таланта Пушкина, потому не упустил возможности познакомиться с его младшим братом, с которым они даже сдружились. Пушкин-младший был в этом домике, когда сюда принесли простреленное тело его приятеля. На прощание он снял с руки Мишеля перчатку.

В домике, где Лермонтов со своим родственником Алексеем Столыпиным прожил два месяца, - четыре комнаты. За летний период молодые офицеры уплатили хозяину 100 рублей серебром. А музеем это здание стало в 1912 году. На стене до сих пор есть дореволюционная табличка. Экспонаты передали родственники поэта.

Похоже, это Провал

Здесь можно просто гулять по улицам и рассматривать дома. Русский модерн обязательно даст повод задержаться глазу. А проглядывающие между зданиями горы добавляют восторга. Канатная дорога на Машук сейчас не работает. Но вокруг горы есть терренкур, по которому приятно прогуляться. Вот и Лермонтов в июле 1841 года примерно тем же маршрутом ехал. Ладно, опять не очень удачный пример.

Сейчас на место дуэли поэта с майором Мартыновым возят туристов. Вообще это достаточно условная точка на карте - изучили документы, сверили с местностью и выбрали похожий по описанию уголок. Теперь там памятник. Это самая удаленная достопримечательность, хотя и до нее не проблема дойти пешком. А всенародные любимцы Остап Бендер и Киса Воробьянинов, пребывая в Пятигорске, ночевали именно здесь.

В остальном же все заслуживающие внимания объекты расположены компактно, и их достаточно, чтобы потратить на прогулки один-два дня.

Например, пройти по следам "водяного общества" из "Героя нашего времени". Среди деревьев в Емануелевском парке можно встретить фигуры Печорина, княжны Мери, Максима Максимыча и Бэлы. Бронзовые. Не забываем, что мы в Кавминводах - отведать нарзана можно в бюветах. Одноразовый стаканчик продают за 5 рублей.

Пути Лермонтова и Великого комбинатора в Пятигорске постоянно пересекаются. Ну как не вспомнить знаменитый Провал, вход в который Остап сделал платным ("Чтобы не слишком проваливался")?

Кстати, Леонид Гайдай, снимая свою версию "12 стульев", вместо входа в Провал показал грот Лермонтова. Видимо, он показался режиссеру более киногеничным. Вообще изначально эта пещерка называлась в честь нимфы Калипсо, но через пару десятилетий после гибели поэта грот переименовали. Считалось, что отсюда Михаил любил поглядывать на отдыхающих, придумывая новые сцены для романа.

"Небольшая, высеченная в скале галерея вела в конусообразный (конусом кверху) провал. Галерея кончалась балкончиком, стоя на котором, можно было увидеть на дне провала небольшую лужицу малахитовой зловонной жидкости. Этот Провал считается достопримечательностью Пятигорска, и поэтому за день его посещает немалое число экскурсий и туристов-одиночек", - писали И

"Это, кажется, единственное, куда пятигорцы пускают туристов без денег. Я уничтожу это позорное пятно на репутации города, я исправлю досадное упущение", - думал их герой Остап.

И все вместе они подали пятигорским властям идею: после публикации романа действительно вход в пещеру с озерцом сделали платным. Но сегодня туристы могут войти туда все же свободно. Перед этим сфотографировавшись с памятником сыну турецко-подданного.

А еще в Пятигорске есть один из самых больших портретов Ленина - он написан на скале в подарок участницам Первого съезда горянок и казачек Северного Кавказа в 1925 году. Возможно, девушки предпочли бы цветы и конфеты, но власти решили буржуазными букетами советских тружениц не баловать.

Свежий воздух, несомненно, разожжет немалый аппетит. Что хорошо, в Пятигорске можно найти самую разную кухню: русская, русская-казачья, кавказская, среднеазиатская, европейская, японская. А запить - местной минералкой.

Цитатник

Давным-давно, у чистых вод,

Где по кремням Подкумок мчится,

Где за Машуком день встает,

А за крутым Бешту садится,

Близ рубежа чужой земли

Аулы мирные цвели,

Гордились дружбою взаимной.

М. Лермонтов

Фразы из "12 стульев", произнесенные героями в Пятигорске

- Мы чужие на этом празднике жизни.

- Я человек, измученный нарзаном.

- Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон.

- Утром деньги - вечером стулья, или вечером деньги, а на другой день утром - стулья.

- Время, которое мы имеем, - это деньги, которых мы не имеем.

- Пан или пропал. Выбираю пана, хотя он и явный поляк.

- Месье, же не манж па сис жур!