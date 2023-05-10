Чем поражает туристов малоизученный район Дагестана

Дагестан как туристическая точка открылся россиянам во многом благодаря случайно завирусившимся в социальных сетях фотографиям нетронутой природы. И если несколько лет назад мало кто оглядывался в сторону республики в поисках свежих впечатлений, то нынче путешественники облюбовали местные каньоны и возвышенности, несмотря на неготовность региона к наплыву гостей.

Лишь за 2022 год Дагестан посетило около полутора миллионов человек, большая часть которых выбрала для поездки проверенные временем места — Дербент, Каспийск, Махачкалу. Но что еще турист может найти в республике?

«Лента.ру» отправилась в малоизученный дагестанский район Табасаран, где ткут ковры, готовят аппетитный чуду и выращивают овощи, которые потом едут на московские рынки. Чем здесь заняться, где остановиться и что брать с собой в путешествие — в нашем материале.

Что такое Табасаран?

Табасаранцы — один из древнейших народов Дагестана, который скромно обосновался в юго-восточной части республики. Хотя в открытых источниках их причисляют к лезгинам, сами местные относят себя к отдельной нации. Будучи в прошлом воинами, они пережили набеги хазар, персов, османов, и культура завоевателей сказалась на становлении местного языка.

Табасаранский язык несколько раз попадал в Книгу рекордов Гиннесса из-за необычайно сложной падежной системы. Гиды отмечают, что в нем 54 буквы, десять частей речи и от 44 до 52 падежей.

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Кроме языка, табасаранский народ известен и своими оригинальными коврами, которые по качеству плетения приравнивают к персидским. Сотканные изделия раньше проверяли, пуская по ним табун лошадей или оставляя на солнце. Даже после таких экспериментов ковры оставались яркими и сохраняли прежние характеристики. Своим мастерством местные ремесленницы готовы делиться с туристами, терпеливо рассказывая, что ковры — это искусство, требующее времени и внимательности.

Но даже если культура или традиционное ремесло не вызывают интереса, Табасаран может привлечь путешественников удивительной природой — летом здесь настолько зелено, что пестрит в глазах. Местные жители с гордостью уверяют, что Табасаранский район — один из самых зеленых во всем регионе.

Как не замерзнуть в Табасаране

Единственный аэропорт Дагестана, Уйташ, расположен в Махачкале, поэтому путешествие каждого туриста по региону начинается именно отсюда. Из Москвы на крыльях «Уральских авиалиний» долететь до Уйташа можно в среднем за четыре-шесть тысяч рублей. Отсюда путь до горного Табасаранского района на такси составит примерно два-три часа. Общественный транспорт в этом направлении не ходит.

₽4000-6000 обойдется перелет в Махачкалу из Москвы

Благо у выхода из авиагавани всегда ждет очередь из желающих подвезти гостя водителей. Разумеется, не бесплатно, ведь у любого гостеприимства есть рамки разумного. К примеру, таксист-частник довезет туриста до центра Табасаранского района, села Хучни, за три тысячи рублей. Однако следуют также рассмотреть вариант «Яндекс.Такси», так как сервис часто предлагает цены ниже — от двух до трех тысяч рублей.

Спустя 139 километров гости оказываются в главном населенном пункте Табасарана. Бродить по интернету в поисках отеля со столичными стандартами обслуживания в селе совершенно бессмысленно — условия здесь простые как для местных, так и для гостей. Район хоть и стремится к развитию туризма, однако по уровню инфраструктуры, как, впрочем, и большая часть Дагестана, находится лишь в начале пути.

Для путешественников здесь работают скромные гостиницы, а также гостевые дома с любезными хозяевами. Стоит заранее подготовиться к тому, что Хучни — горное село, где зимы довольно суровые и морозные. В связи с этим не исключены перебои водоснабжения. Перед поездкой будет не лишним запастись теплыми вещами и термобельем, чтобы ничто не испортило долгожданный отпуск. Однако наилучшим решением будет отправиться в Табасаран в теплое время года.

В Табасаран лучше ехать организованными группами начиная с апреля. Именно в это время горы, покрытые пышными зелеными лесами, еще и пестрят белыми и розовыми соцветиями. Цветут миндаль, яблони, персиковые деревья, — Наталья Осипова, вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ).

«Гость для дагестанца ближе любого родственника»

В табасаранском языке есть слово «конак», означающее в переводе «гость». Человек, названный конаком, становится для местных близким членом семьи, чем и объясняется такая отзывчивость к туристам. При желании можно попроситься жить к гиду, либо постучаться в любую попавшуюся дверь — путешественника с радостью приютят и накормят, заверили местные чиновники.

Гость для дагестанца — ближе любого родственника. Когда вы приезжаете, все ваши проблемы становятся нашими, — сотрудник местной администрации.

В этом году по Табасарану ударили сильные морозы, из-за чего впервые за много лет замерз Ханагский (Хучнинский) водопад. Поэтому из гостевого дома «Сердце Табасарана», который хозяева так и не смогли протопить, мы с группой туристов сбежали в дома к гидам и местным чиновникам. Там нам выделили комнаты и желанную чистую ванну, а из-за теплого отношения хозяев дома мыслей о морозах не осталось.

В отличие от мест размещения, с едой проблем у туристов здесь не возникнет. В любом местном кафе готовят традиционные табасаранские блюда, которые украсят отдых. К примеру, в обязательную программу путешествия должно входить такое угощение, как чуду — закрытые пироги из тонкого теста с начинками из мяса, творога, зелени. Их, к слову, можно попробовать и в других дагестанских районах, однако везде начинки и нюансы готовки будут отличаться.

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Популярную среди местных мучную халву лучше оставить на десерт, как и грецкие орехи в меду. К слову, аллергикам стоит поостеречься табасаранской кухни, поскольку здесь почти во все блюда, будь то мясо или салат, добавляют грецкие орехи в разных видах. Также стоит обратить внимание, что не в каждом заведении продаются алкогольные напитки.

Найти место для вкусного ужина здесь легко, пообщавшись с местными. Если отдых проходит в гостевом доме или отеле, простой завтрак будет, вероятнее всего, включен в стоимость. К примеру, такие правила заведены в «Сердце Табасарана», где путешественнику предложат рисовую кашу, овощи, бутерброды и чай.

Советы от жителей района также пригодятся для путешествия по горам. Здесь считается, что лучшие гиды — это простые люди, прожившие всю жизнь в Табасаране. Поэтому с поисками опытного проводника проблем не возникнет. А он, в свою очередь, покажет туристам безлюдные природные достопримечательности.

Как сплести табасаранский ковер

В селе Кюряг в 12 километрах от Хучни есть цех, где ремесленницы ткут ковры. Туристам здесь даже предлагают попробовать самостоятельно сделать пару стежков. Женщины, занимающиеся ковроткачеством, рассказывают о своем деле с большим увлечением. Сидя возле большого станка, они быстро перебирают крючками в руках и на ковре постепенно вырисовывается узор.

Табасаранские девушки в большинстве своем умеют ткать ковры. Ведь еще совсем недавно, около полувека назад, не владеющую этим ремеслом девушку могли не взять замуж. И даже сегодня девочки с шести-семи лет уже начинают осваивать профессию своих мам и бабушек, хотя не собираются зарабатывать этим на жизнь.

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Табасаранские ковры бывают из конопляных нитей (бархал), шерстяных нитей (кумис), безворсовые (гьалав) и другие. В течение двух месяцев опытный мастер может соткать изделие площадью пять квадратных метров. Их стоимость зависит от размера: начиная от 30 тысяч и заканчивая 500 тысячами. В то же время зарплата у мастера составляет лишь 16-19 тысяч рублей в месяц.

Мосты, крепости и табасаранские легенды

Еще одно стоящее визита село Табасаранского района — Шиле, на окраине которого находится необычный Деревянный мост. Он полностью построен без использования гвоздей и крепко держится уже около 800 лет. В этом же селе расположен Арочный мост (Зюртин), куда можно заехать на обратном пути.

Туристам также стоит посетить Хучнинскую крепость («Крепость семи братьев и одной сестры»), которая стала продолжением оборонительной системы Кавказской стены (Даг-бары). Согласно легенде, во время нападения на крепость жившие в ней семь братьев и сестра своими силами пытались защитить форт. Последней пришлось переодеться в мужскую одежду и сражаться с врагами, однако ее ложь раскрылась, когда противник нанес ей рану. Взятая в плен девушка ценой жизни защитила собственную честь.

Стены Хучнинской крепости достигают по толщине двух и более метров и находятся в хорошем состоянии. Рядом есть смотровая площадка, а также историко-краеведческий музей, где туристам предложат познакомиться поближе с жизнью предков табасаранцев.

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Во время поездки в Табасаран можно оставить напоследок встречу с «монстром» — в народе так называют экраноплан «Лунь», находящийся на побережье Каспийского моря. Хотя внутрь пускают лишь по особым случаям, даже снаружи ракетный корабль смотрится эффектно и немного пугающе. Он находится на берегу и станет отличным фоном для фотографий на закате у моря.

Гиды отмечают, что для путешествия в Табасаран хватит трех-четырех дней. Тем не менее пока район недостаточно развит инфраструктурно, увлекательная и насыщенная поездка туда займет не больше одного-двух дней, за которые туристы успеют посмотреть «Крепость семи братьев и одной сестры», Ханагский водопад, Деревянный мост и еще минимум одну интересную локацию на выбор. Наилучшим решением будет — остановиться в Дербенте, откуда путь до Хучни составит 50 минут, и спустя день вернуться обратно в древний город. Но и Табасаран уже активно готовится к полноценному приему путешественников.