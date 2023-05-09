Как потеплеет — едем на Кавказ

В Сочи все уже были, многие — не один раз. А Северный Кавказ — направление малоизученное. Сюда едут за тремя вещами: красотой гор, экзотической и очень вкусной кухней, ну и, конечно, местным гостеприимством. Ведь на Кавказе гостей традиционно любят, да и в целом люди там живут хорошие. Плюс на Кавказ относительно недалеко ехать. Даже если не спешить, можно добраться за двое суток.

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Вторым популярным направлением, я думаю, станет Карелия. Сюда москвичи тоже едут за экзотикой: лес, озера, горы — очень красиво. Третье направление — города Золотого кольца и Казань. Ну и, наконец, летом будет настоящее паломничество москвичей и жителей Подмосковья в Калужскую область, где будут проходить Signal — фестиваль современной музыки, архитектуры и искусства, а также рок-фестиваль «Нашествие».

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Как показывает практика прошлых лет, чаще всего автопутешественники — это семьи с детьми. Довольно часто едут и супружеские пары. Если вы тоже хотите отправиться, нужно учесть несколько моментов. Первый и главный: проложите заранее маршрут и получите максимум информации о всех его составляющих. По каким дорогам поедете, где остановитесь, где будете питаться, какие экскурсии посетите — все это необходимо знать заранее.

Второй момент: составьте тайминг. Вариант «ой, нам понравился город, и мы решили в нем подольше остаться» — плохой вариант. Вы выйдете из графика, можете не успеть увидеть все, что хотели, и, хуже того, имеете шанс опоздать с выходом на работу. Чтобы этого не случилось, решите заранее где и как долго вы будете находиться. Это не так трудно: интернет позволит выяснить, на какой город или село сколько времени имеет смысл потратить.

Третье: как следует подготовьте автомобиль. Оформите все необходимые страховки, пройдите техосмотр и техобслуживание. Если на пути будут участки дороги без АЗС — а это тоже легко выяснить с помощью интернета, — возьмите с собою канистры с бензином. Если есть возможность, арендуйте домик на колесах. В этом случае вы можете останавливаться там, где хотите, и вообще путешествовать с куда большим комфортом. Сейчас, к сожалению, путешествуют подобным образом менее одного процента всех автотуристов, а зря.

Учтите крайне важный момент: чем лучше вы к путешествию подготовитесь, тем большее удовольствие оно вам доставит. Ведь в этом случае вам не придется натыкаться по пути на какие-то проблемы и отвлекаться на их решение. Вы будете просто передвигаться, видеть новые места и получать удовольствие.