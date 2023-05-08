$76.82-1.7984.91-2.09

Где находится поющая гора Богдо

Удивительные места, существование которых кажется невероятным, есть не только за рубежом. Об одном таком природном чуде из сердца России, читайте в материале "Рамблера".

Где находится поющая гора Богдо
© Wikimedia.org

Где находится

Видео дня

Большое Богдо считается единственным местом в Европейской части материка, где на поверхность выступают породы триасового периода. Археологи находят в них окаменелости организмов, которые жили 200 250 миллионов лет назад. Но не только этим интересна Богдо.

Находится гора почти на границе с Казахстаном в Астраханской области, у юго-западного побережья Баскунчак. Богдо называют самым высоким местом Заволжья.

Легенда

В переводе с калмыцкого «Богдо-Ола» означает «священная гора». Это место в действительности остается особо почитаемым местом со времен, когда в этих землях обосновались ойраты. Они считали, что на вершинах обитают духи, а высшие силы специально распорядились так, чтобы кочевники могли молиться своим богам в приволжской степи.

Эту гору окутывает еще несколько легенд. По одной из них, два праведных калмыка несли гору с Урала. И встретилась на их пути неземной красоты девушка. У одного из двух калмыков зародилась грешная мысль. И в тот же миг гора обрушилась на братьев. Из-за того, что кровь мужчин попала на один из склонов, гора окрасилась в бурый цвет (на самом деле, цвет обусловлен большим количеством оксидов железа в породе). А когда Будда пришел оплакивать погибших, появилось озеро (Баскунчак).

Существует поверье, что живут в этих местах добрый дух, хранитель горы Цаган Аав (Белый Старец), и злой — Цаган Эбугай. Последний живет у Баскунчака.

Но почему Богдо называют поющей горой? Все дело в мягких осадочных породах. Они разрушаются достаточно легко под действием ветра и воды. И со временем в толще горы образовались (и продолжают появляться) воронки, пещеры и соты. При попадании в них сквозного ветра, рождается звук. Иногда посетителям кажется, будто Богдо зловеще шепчет. В других случаях — поет словно флейта, рожок или жалейка.

Где находится первая подводная вилла: видео

Как добраться

До горы Богдо можно добраться несколькими путями. Чаще всего туристы прибывают к поселку Нижний Баскунчак (или к самому озеру). В конце пути вас ожидает шлагбаум, так как Богдо находится на заповедной территории (координаты N48 08.018 E46 49.094). За въезд придется заплатить небольшую сумму. Взамен вы получите не только право посетить гору, но и объяснят, как добраться до парковки, где находятся скалы-певцы и откуда стартуют экотропы.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий