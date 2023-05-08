Где находится поющая гора Богдо
Удивительные места, существование которых кажется невероятным, есть не только за рубежом. Об одном таком природном чуде из сердца России, читайте в материале "Рамблера".
Где находится
Большое Богдо считается единственным местом в Европейской части материка, где на поверхность выступают породы триасового периода. Археологи находят в них окаменелости организмов, которые жили 200 250 миллионов лет назад. Но не только этим интересна Богдо.
Находится гора почти на границе с Казахстаном в Астраханской области, у юго-западного побережья Баскунчак. Богдо называют самым высоким местом Заволжья.
Легенда
В переводе с калмыцкого «Богдо-Ола» означает «священная гора». Это место в действительности остается особо почитаемым местом со времен, когда в этих землях обосновались ойраты. Они считали, что на вершинах обитают духи, а высшие силы специально распорядились так, чтобы кочевники могли молиться своим богам в приволжской степи.
Эту гору окутывает еще несколько легенд. По одной из них, два праведных калмыка несли гору с Урала. И встретилась на их пути неземной красоты девушка. У одного из двух калмыков зародилась грешная мысль. И в тот же миг гора обрушилась на братьев. Из-за того, что кровь мужчин попала на один из склонов, гора окрасилась в бурый цвет (на самом деле, цвет обусловлен большим количеством оксидов железа в породе). А когда Будда пришел оплакивать погибших, появилось озеро (Баскунчак).
Существует поверье, что живут в этих местах добрый дух, хранитель горы Цаган Аав (Белый Старец), и злой — Цаган Эбугай. Последний живет у Баскунчака.
Но почему Богдо называют поющей горой? Все дело в мягких осадочных породах. Они разрушаются достаточно легко под действием ветра и воды. И со временем в толще горы образовались (и продолжают появляться) воронки, пещеры и соты. При попадании в них сквозного ветра, рождается звук. Иногда посетителям кажется, будто Богдо зловеще шепчет. В других случаях — поет словно флейта, рожок или жалейка.
Как добраться
До горы Богдо можно добраться несколькими путями. Чаще всего туристы прибывают к поселку Нижний Баскунчак (или к самому озеру). В конце пути вас ожидает шлагбаум, так как Богдо находится на заповедной территории (координаты N48 08.018 E46 49.094). За въезд придется заплатить небольшую сумму. Взамен вы получите не только право посетить гору, но и объяснят, как добраться до парковки, где находятся скалы-певцы и откуда стартуют экотропы.