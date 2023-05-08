Где находится поющая гора Богдо

Удивительные места, существование которых кажется невероятным, есть не только за рубежом. Об одном таком природном чуде из сердца России, читайте в материале "Рамблера".

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Большое Богдо считается единственным местом в Европейской части материка, где на поверхность выступают породы триасового периода. Археологи находят в них окаменелости организмов, которые жили 200 250 миллионов лет назад. Но не только этим интересна Богдо.

Находится гора почти на границе с Казахстаном в Астраханской области, у юго-западного побережья Баскунчак. Богдо называют самым высоким местом Заволжья.

Легенда

В переводе с калмыцкого «Богдо-Ола» означает «священная гора». Это место в действительности остается особо почитаемым местом со времен, когда в этих землях обосновались ойраты. Они считали, что на вершинах обитают духи, а высшие силы специально распорядились так, чтобы кочевники могли молиться своим богам в приволжской степи.

Эту гору окутывает еще несколько легенд. По одной из них, два праведных калмыка несли гору с Урала. И встретилась на их пути неземной красоты девушка. У одного из двух калмыков зародилась грешная мысль. И в тот же миг гора обрушилась на братьев. Из-за того, что кровь мужчин попала на один из склонов, гора окрасилась в бурый цвет (на самом деле, цвет обусловлен большим количеством оксидов железа в породе). А когда Будда пришел оплакивать погибших, появилось озеро (Баскунчак).

Существует поверье, что живут в этих местах добрый дух, хранитель горы Цаган Аав (Белый Старец), и злой — Цаган Эбугай. Последний живет у Баскунчака.

Но почему Богдо называют поющей горой? Все дело в мягких осадочных породах. Они разрушаются достаточно легко под действием ветра и воды. И со временем в толще горы образовались (и продолжают появляться) воронки, пещеры и соты. При попадании в них сквозного ветра, рождается звук. Иногда посетителям кажется, будто Богдо зловеще шепчет. В других случаях — поет словно флейта, рожок или жалейка.

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