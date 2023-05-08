Туристический сезон на Черном море откладывается

В Краснодарский край пришло похолодание с дождями. Воздух в ближайшее время не прогреется.

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«Солнечные и теплые дни в Краснодаре начнутся с 1 июня. До этого практически каждый день ожидаются дожди и не превышающая 25 градусов температура воздуха», – следует из прогноза.

Температура Черного моря в Сочи составляет 12,6 градуса, зафиксированный на 8 мая рекорд говорит о том, что вода прогревалась до 21,8 градуса, а средний показатель температуры воды на текущий день составляет 17,1 градуса.

Анапа

Солнечные дни в городе-курорте ожидаются во второй половине июня, до этого ожидается облачность и дожди, которые будут идти два-три дня в неделю. До середины первого месяца лета температура воздуха не будет превышать 25 градусов.

Геленджик

Дожди три-четыре дня в неделю, в остальное время облачность с температурой воздуха в районе 20 градусов – такая погода ожидается в городе-курорте практически до конца июня.

Сириус

До конца июня в Сочи и Сириусе не прогнозируется солнечных дней, согласно имеющемуся на момент публикации прогнозу, на курорте ожидаются затяжные дожди и не превышающая 20 градусов тепла температура.

Ялта

Со второй половины мая дожди покинут город, однако резкого потепления не будет. Температура до конца июня пока прогнозируется в районе 20 градусов.

Евпатория

Май и июнь будут дождливыми с малым количеством солнечных дней. Температура до конца июня – около 20 градусов.

Алушта