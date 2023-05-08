«Фонтанка» назвала 7 локаций для бесплатного отдыха на природе в Санкт-Петербурге
Путешественники смогут провести майский отдых, дыша свежим воздухом на природе.
Этот сезон радует россиян теплой погодой, которой они пользуются, чтобы посетить многие города нашей необъятной страны. Многие путешественники останавливают свой выбор на северной столице России — Санкт-Петербурге.
Издание Fontanka подготовило список мест, которые следует посетить всем туристом. Немаловажно, что эти локации совершенно бесплатны для посещения или обойдутся в символические суммы.
Лидер топа стала Линдуловская роща, которая располагается на берегу реки Рощинка. В этой локации можно пройти экотроп и посидеть в беседках, любуясь живописными видами.
Серебро получает Парк Монрепо, выборгский скально-пейзажный парк с невероятной пещерой, где сбываются загаданные желания. Билет на посещение территории парка для взрослого обойдется в 200 рублей.
Третье место занимает Комаровский берег, где есть экотропа в 2,8 километра и живописные водоемы. Посетить ее можно бесплатно.
Четвертое место за Сестрорецким болотом. Там также экотропа в два километра. Прогуляться возможно бесплатно.
Еще одно место — Дудергофские высоты. Это экотропа с двумя обзорными площадками, где можно увидеть юг Санкт-Петербурга и ближайшие населенные пункты. Также посетителей порадует родник с питьевой водой.
В парке Сергиевка есть несколько прудов и мостов, созданных еще в 19 веке. Локация входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Парк Александрия, заложенный по указу Николая II, порадует туристов своими видами. С 10:00 до 18:00 посещение локации совершенно бесплатно.