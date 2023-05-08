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«Фонтанка» назвала 7 локаций для бесплатного отдыха на природе в Санкт-Петербурге

Путешественники смогут провести майский отдых, дыша свежим воздухом на природе.

7 локаций для бесплатного отдыха на природе в Санкт-Петербурге
© Runews24.ru

Этот сезон радует россиян теплой погодой, которой они пользуются, чтобы посетить многие города нашей необъятной страны. Многие путешественники останавливают свой выбор на северной столице России — Санкт-Петербурге.

Издание Fontanka подготовило список мест, которые следует посетить всем туристом. Немаловажно, что эти локации совершенно бесплатны для посещения или обойдутся в символические суммы.

Лидер топа стала Линдуловская роща, которая располагается на берегу реки Рощинка. В этой локации можно пройти экотроп и посидеть в беседках, любуясь живописными видами.

Серебро получает Парк Монрепо, выборгский скально-пейзажный парк с невероятной пещерой, где сбываются загаданные желания. Билет на посещение территории парка для взрослого обойдется в 200 рублей.

Третье место занимает Комаровский берег, где есть экотропа в 2,8 километра и живописные водоемы. Посетить ее можно бесплатно.

Четвертое место за Сестрорецким болотом. Там также экотропа в два километра. Прогуляться возможно бесплатно.

Еще одно место — Дудергофские высоты. Это экотропа с двумя обзорными площадками, где можно увидеть юг Санкт-Петербурга и ближайшие населенные пункты. Также посетителей порадует родник с питьевой водой.

В парке Сергиевка есть несколько прудов и мостов, созданных еще в 19 веке. Локация входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Парк Александрия, заложенный по указу Николая II, порадует туристов своими видами. С 10:00 до 18:00 посещение локации совершенно бесплатно.

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