Названо самое бюджетное жд-направление для москвичей в мае

Поездки в Переславль-Залесский (Ярославская область) на поезде станут самыми бюджетными для пассажиров из Москвы в мае. Средняя стоимость билета в одну сторону составит 432 рубля на человека, сообщили ТАСС в аналитическом центре сервиса поездок и путешествий "Туту".

Также в топ самых бюджетных путешествий на поезде из Москвы вошли поездки в Струнино (Владимирская область) со средней стоимостью билета в одну сторону 434 рубля. Стоимость билета менее 1 тыс. рублей отмечена также на путешествия из столицы в Балабаново (Калужская область), Александров (Владимирская область), Обнинск (Калужская область), поселок Заокский (Тульская область), Малоярославец (Калужская область), Петушки (Владимирская область), Берендеево (Ярославская область), Калугу, Тулу, Гагарин (Смоленская область), Вязьму (Смоленская область) и Ростов Великий (Ярославская область).

"В целом средний чек за ж/д билет из Москвы по России на май находится на уровне 3 338 рублей в одну сторону, а из Санкт-Петербурга - 3 458 рублей в одну сторону", - отметили в "Туту".

Из Санкт-Петербурга в мае на поезде, заплатив до 1 тыс. рублей за билет в одну сторону, можно уехать в Псковскую область и Новгородскую область, а также в Республику Карелия. В топ-3 самых бюджетных ж/д направлений из северной столицы вошли Плюсса (Псковская область) со средним чеком в одну сторону 655 рублей, Великий Новгород - 770 рублей, Струги Красные (Псковская область) - 785 рублей.