Плывем в Тверь: как и сколько это может стоить

В столице 29 апреля начался сезон речной навигации. В путь отправляются первые круизные теплоходы. «Вечерняя Москва» узнала, в чем преимущества путешествий на речном транспорте и сколько может стоить такое удовольствие.

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По оценкам экспертов крупной круизной компании, спрос на путешествия на теплоходах в этом году будет в среднем на 30–40 процентов выше, чем в прошлом.

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— У такого отдыха есть ряд преимуществ, — объясняет интерес жителей столицы к круизам руководитель сообщества туроператоров «Большая страна» Юлия Репникова. — Во-первых, многие круизы начинаются из Москвы, а это значит, что не нужно дополнительно к туру покупать билеты и куда-то добираться. Во-вторых, такие путешествия сочетают в себе городские экскурсии, культурно-историческую программу, при этом вы непрерывно любуетесь природой, которая вас окружает. Круизы не требуют никакой подготовки и не имеют ограничений по здоровью, в них можно отправляться в любом возрасте. За один круиз можно посетить множество городов в различных регионах. Ну и, наконец, современный теплоход — это настоящий отель. Вам не надо разбирать и собирать чемоданы, переезжать из одной гостиницы в другую.

Маршруты для новичков

По словам Юлии, вариантов речных круизов очень много. Например, можно отправиться из Москвы в короткий тур выходного дня. Это хороший вариант для новичков. У вас будет возможность понять, подходит ли вам такой отдых.

Цены на трехдневный круиз по маршруту Москва — Тверь — Москва начинаются от 17 200 рублей. В стоимость входит трехразовое питание: завтрак — шведский стол, обед и ужин — по заказному меню. На второй день вас ждет один из четырех вариантов экскурсий по Твери.

Пять дней с «Родной Русью»

Есть более продолжительные путешествия. Например, теплоход «Родная Русь» движется по маршруту Москва — Калязин — Мышкин — Мартыново — Углич — Тверь — Москва.

Такой круиз займет пять дней и четыре ночи. Стоить это будет 22 500 рублей с человека. В стоимость входят трехразовое питание по заказной системе и возможность посещать развлекательные и познавательные программы на борту. Есть довольно привлекательные скидки для пассажиров с детьми до 14 лет — 30 процентов.

Золотое кольцо ждет

Популярными остаются круизы по Золотому кольцу, рассчитанные на 5–7 дней. Так, теплоход «Феликс Дзержинский» пройдет по маршруту Москва — Мышкин — Плес — Ярославль — Коприно — Углич — Москва за шесть дней. В стоимость входят размещение, трехразовое питание, экскурсионное обслуживание, культурная программа и оздоровительные услуги. Стоимость — от 48 000 рублей. Есть скидка 10 процентов сотрудникам силовых ведомств, многодетным семьям, молодоженам и медицинским работникам.

Карелия, встречай

Большим спросом пользуется и маршрут между Москвой и Санкт-Петербургом. Такие круизы будут стоить от 41 760 рублей. Теплоход «Константин Симонов» пройдет по маршруту Москва — Углич — Горицы — Кижи — Мандроги — Сортавала — Санкт-Петербург.

Во время каждой остановки пассажирам будут предлагать выбрать один из двух или трех вариантов экскурсий. Например, на острове Кижи можно будет посетить Музей деревянного зодчества или изучить местные деревни Ямка и Васильево.

Можно хорошо сэкономить

Сэкономить на путешествии можно, выбрав речной лоукостер, путевка на который дешевле даже при полном пансионе. Можно взять короткий круиз. Очевидно также, что бронировать путевки надо не в последний момент. Лучше всего делать это сразу после открытия продаж. А они начинаются за год. Также при выборе круиза стоит обращать внимание на всевозможные акции и спецпредложения.

В частности, одна из компаний делает большие скидки пенсионерам и молодым людям до 25 лет. Воспользовавшись акциями, можно скинуть до 30 процентов от цены.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта:

— 28 апреля, спустя более 20 лет, снова заработал Южный речной вокзал. Проделан большой объем работ, чтобы речной транспорт в столице начал возрождаться, а Москва вернула себе звание порта пяти морей.