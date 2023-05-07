Туристический поезд «Ко Дню Победы» прибыл из Москвы в Волгоград

В честь грядущего Дня Победы из Москвы в Волгоград прибыл тематический поезд РЖД. Как встретили необычный состав в городе-герое и что такое событийный маршрут, рассказывает корреспондент «МИР 24» Сергей Поляков.

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С перрона – на экскурсию! Пассажиров этого поезда в Волгограде встречают песнями. На привокзальной площади пассажиров дожидаются туристические автобусы. Время дорого, на знакомство с городом – всего один день. Татьяна Князева давно хотела показать сыну город, где сражался его прадедушка.

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«Он воевал в Сталинграде, вернулся живой. Был артиллеристом. Хотим показать город сыну и сами побывать», – говорит Татьяна.

В этом году исполнилось 80 лет с момента завершения переломного сражения Великой Отечественной войны – Сталинградской битвы. Специально для желающих посетить город-герой «Российские железные дороги» подготовили туристический рейс. Он так и называется «Ко Дню Победы». Железнодорожные билеты, экскурсионная программа с гидом, трансфер и питание – все в одном турпакете. Места тут же раскупили. Поехали 400 человек.

«Все событийные поезда востребованы – загружены почти полностью, билеты выкуплены, свободных мест практически нет», – отметил заместитель генерального директора Федеральной пассажирской компании Николай Абрамов.

В турпрограмме – посещение набережной с видами на Волгу, зал воинской славы, знаменитый дом Павлова, мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, где находится одна из самых высоких статуй в мире – 85-метровый памятник «Родина-мать зовет!» – работа советского скульптора Евгения Вучетича.

«Вдохновляет идея Вучетича, что так все было продуманно. Этот человек сам прошел войну, знал, что это такое, прочувствовал ее. В каждом шаге, в каждой ступени это чувствуется и нам передается», – говорит турист.

«Думаю, все испытывают душевный подъем и щемящее чувство», – отмечает участник экскурсии.

Стихотворение «Ещё тогда нас не было на свете» в школьную программу не входит. Его Егор Маковкин выучил специально для поездки в Волгоград.

«Еще тогда нас не было на свете, когда в военной буре огневой, судьбу решая будущих столетий, вы бой вели, священный бой», – прочитал школьник.