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Теплоход «Илья Муромец» сель на мель в Городце

Пару дней назад на Волге открылась навигация, и сразу же – ЧП. На Волге в районе Гордца застрял круизный лайнер, на борту которого находились больше ста пассажиров. К счастью, их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Теплоход «Илья Муромец» сель на мель в Городце
© Нижегородская правда

Пассажирский теплоход «Илья Муромец» сел на мель сегодня, 7 мая, на подходе к Городцу. Все произошло около двух часов дня. На момент происшествия на судне находились 113 пассажиров и 42 члена экипажа. Все они отправились в тур из Казани через Чебоксары, Городец, Кострому. 10 мая «Илья» должен был приплыть в столицу.

Но что-то пошло не так. И пассажиры, и члены экипажа застряли на борту.

«К месту происшествия выдвинулся буксир Волжского пароходства. Угрозы жизни и здоровью пассажиров судна не имеется», — оперативно отреагировали в Приволжской транспортной прокуратуре.

На место происшествия выехал заместитель Нижегородского транспортного прокурора, обстоятельства ЧП выясняются.

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