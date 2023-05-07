Как дальневосточные регионы готовятся к летнему туристическому сезону

В последние годы россияне все чаще и больше путешествуют по родной стране. Вырос турпоток и на Дальний Восток, который для многих жителей центральных и западных регионов по прежнему остается "терра инкогнита". "РГ" узнала, как в округе готовятся к предстоящему турсезону.

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Дело отельера

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В Приморском крае в этом году планируют принять до 3,5-3,8 миллиона человек, и увеличение номерного фонда, а проще говоря, строительство новых гостиниц и турбаз, остается приоритетной задачей.

В Хасанском районе, который принято называть жемчужиной Приморья за удивительную природу и теплое чистое море, предприниматели возводят три модульных отеля и благоустраивают два пляжа. По словам руководителя регионального агентства по туризму Арсения Крепского, это делается на полученные от государства субсидии.

- У каждой компании есть своя концепция, в которой учтены и целевая аудитория, и рельеф местности. Проекты находятся на разной стадии готовности, но все они должны быть завершены к 15 июня 2023 года, - уточнил он.

Кроме этого, на повестке - ремонт дорог. В прошлом году его затеяли в самый пик сезона, и для многих отдых был подпорчен. Автобусы с туристами и автомобили самостоятельных путешественников, которые ехали к морю, стояли в многочасовых пробках. В этом году ремонт начался раньше срока.

- Учитывая негативный прошлогодний опыт работы с подрядчиками, запланировали технологический перерыв в проведении ремонта в высокий турсезон. Есть соответствующее поручение губернатора края. К 15 июня все работы первого этапа должны быть завершены и продолжены уже в сентябре. Это даст возможность беспрепятственного проезда к местам отдыха, - заявил Крепский.

Быстровозводимые отели строят также в Лазовском и Ольгинском районах. В двух округах края запланировано создание около 90 номеров, в которых должны быть кондиционеры, мини-кухни и прочие удобства. Благоустроенной обещают сделать и прилегающую территорию. Предпринимателей поддерживают грантами и дополнительными субсидиями. К слову, в знаменитой своими природными красотами бухте Петрова, которая находится на территории Лазовского заповедника, туристы смогут оценить новые модульные объекты уже в середине июня.

Безопасный поход

На Камчатке, куда летом туристы едут за экзотикой, вроде подъемов на вулканы и наблюдения за медведями, на туристических маршрутах внедряют альтернативную систему связи "Вензор". Это российская разработка, в основе которой - высокочастотные датчики. С их помощью можно передавать короткие сообщения и отслеживать местоположение. В туротрасли систему применяют для связи между туристами и при ЧС - для оперативного поиска пропавших.

В конце апреля очередную базовую станцию "Вензор" установили в поселке Заозерный. Она покрывает зону Козельского и Авачинского вулканов. 30 апреля ее протестировали, отследив группу альпинистов у подножья Козельского. Таким образом, еще один туристический маршрут будет обеспечен экстренной связью.

- Камчатка славится своей дикой первозданной природой, которую мы стараемся оберегать. При этом необходимо обеспечивать необходимый уровень безопасности туристов при посещении некоторых отдаленных уголков полуострова. Камчатская природа и удивительные локации, которые привлекают гостей края, находятся не в зоне ближайшей доступности коммуникационной инфраструктуры. В связи с уходом большого числа спутниковых операторов актуальность приобретают альтернативные средства связи. Мы поддерживаем "Вензор" в их начинании, потому что это позволит обеспечить должный уровень безопасности для туристов на маршрутах и поможет фиксировать места расположения групп для оперативного реагирования при возможных происшествиях, - объясняет директор Камчатского выставочно-туристического центра Александр Журавлев.

Число туристов, останавливавшихся в дальневосточных гостиницах в 2022 году, выросло по сравнению с показателями предыдущего года на 24 процента

Испытания системы уже проводили в районе Мутновского вулкана, а в ближайших планах - установка базовой станции в поселке Ключи для покрытия Ключевской группы вулканов.

Еще одно популярное развлечение туристов на Камчатке - наблюдение в Авачинской бухте за морскими млекопитающими: косатками, горбатыми китами, сивучами, ларгами. Накануне летнего сезона капитанов маломерных судов, которые возят отдыхающих, обучили, как делать это так, чтобы доставлять животным минимум беспокойства.

Миллионы на туризм

По информации Росстата, за первые два месяца нынешнего года турпоток на Дальний Восток вырос на 34 процента.

- Есть ожидания, что в 2023-м он превысит доковидный уровень, - сказал, выступая на круглом столе "Развитие туристической отрасли в субъектах Дальневосточного федерального округа", замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

По его данным, общее число туристов, которые останавливались в гостиницах в регионах ДФО в 2022 году, выросло по сравнению с показателями предыдущего года почти на 600 тысяч человек, или на 24 процента. Самый значительный рост - на Камчатке, в Бурятии и на Колыме. Увеличивалось за последние два года и количество номеров: примерно на десять процентов в год.

Главной задачей, считает Вахруков, остается сооружение новых средств размещения.

В этом году в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" будет продолжена программа поддержки строительства модульных гостиниц. Средства уже зарезервированы и выделены минэкономразвития. До конца весны после проведения конкурсных отборов ведомство доведет средства до регионов. Проекты будут отбираться на 2023-2024 годы. Планируется, что из федерального бюджета компенсируют до полутора миллионов рублей на создаваемый номер в модульной гостинице.