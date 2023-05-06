Что ждет туристов в Петербурге

Начало летнего туристского сезона в Северной столице наполнено событиями и эмоциями, несмотря на майский снегопад.

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Редакция подготовила обзор новостей, о которых рассказал за последние 10 дней Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

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Онлайн-календарь событий

В городе на Неве создан единый календарь событий – сервис по поиску самых интересных мест на определенный день. Например, 5 мая в Юсуповском саду прошел Фестиваль водных фонариков. Повторение праздника – 6 и 7 мая в 20 часов с пиротехническим шоу, джазом и классикой.

Попробовать жаренную на углях рыбу – это побывать 13 и 14 мая на празднике корюшки в парке 300-летия Санкт Петербурга. Вечером 20-го в городе начнется «Ночь музеев» – возможность в необычном ракурсе открыть для себя петербургские музеи, галереи, библиотеки, выставочные и концертные залы. Фестиваль тюльпанов на Елагином острове – 20–28 мая, когда ожидают цветение сотен тысяч цветов. Весенний праздник фонтанов на Большом каскаде в Петергофе запланирован на 21 мая.

По воскресеньям в Санкт-Петербурге проходят необычные концерты. «Императорский полдень» – выступление музыкантов в старинных мундирах в окнах Капеллы, выходящих на Дворцовую площадь. А малиновый перезвон карильонов звучит с 15:00 на Соборной площади в Петропавловке.

Музыки много не бывает

На майские праздники открыты маршруты новой туристской географии. Одно из мест – общественно-деловое пространство «СЕНО» на ул. Гороховая, 47–49, рядом с Сенной площадью. Много музыки в рамках фестиваля «СеноФест» – 6 мая с 14 часов и до позднего вечера, вход свободный. Закрытый концерт Olympic Orchestra, который исполняет мировые рок-хиты в симфоническом звучании, пройдет там же 7 мая.

Спустя почти год «Легальная» возвращается в Севкабельпорт. Танцевальный трип длиной в одну весеннюю ночь – в пространстве «Вольт» 6 мая на Кожевенной линии, 40 Б. Концерт ко Дню Победы 9 мая на Газпром Арене завершит салют над акваторией Невы.

Справочная для туристов

Подсказать, какие и где проходят культурные мероприятия, как удобнее добраться до музея или выставки, и в целом сделать пребывание туристов комфортным призваны специализированные информационные павильоны, которые заработали с 29 апреля. Главный из них на Дворцовой площади – со стильной подсветкой и фотозоной. А для тех, кто еще только собирается в Северную столицу, на портале Visit Petersburg есть чек-лист для путешественника с рекомендации по отелям, кафе и ресторанам, необычным местам и маршрутам.

Экскурсии на Неве

Для туристов организуют обзорные маршруты по рекам и каналам от причалов «Сенатская пристань», «Аничков мост», «Спуск со львами» и других. Среди новинок – рейсы на скоростных судах от «Дворцовой пристани» в Кронштадт в дополнение к рейсам с городских причалов в Петергоф и Стрельну. Романтиков и гурманов приглашают на тематические музыкальные и гастрономические прогулки на теплоходах, среди которых «Ужин-круиз по парадной Неве» и ночной «Джаз под разводными мостами.

Познавательные маршруты

Гостей Петербурга и его жителей ждут познавательные встречи на предприятиях города. Три экскурсионные программы созданы в холдинге «Силовые машины». Среди них знакомство с процессом создания машиностроителями мощных турбин для энергетики. Авторы экскурсии на заводе «Картонтоль» знают все о 150-летней истории создания картона в цехах предприятия. Среди новых разработок – создание судостроительного маршрута.

Прогулка на ретро-автобусе

Ретро-автобус 26 апреля доставил представителей компаний-туроператоров в форт «Риф», из которого виден Толбухинский маяк. Прогулка полностью соответствовала экскурсии по подземным галереям форта, знакомству с экспозициями и подъемом на обзорную площадку. Встречу организовало Городское туристско-информационное бюро при поддержке Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга в рамках проекта «Музейные вечера». Эксперты туристского рынка оценили возможности комплекса и высказали готовность предлагать продукт туристам. В новом сезоне форт «Риф» будет работать ежедневно с 11 до 22 часов.

Презентации для москвичей

Каждый четвертый турист, посетивший Северную столицу в прошлом году, приехал из Москвы, – такую цифру приводит «Турбарометр Санкт Петербурга». Поэтому перед стартом летнего туристического сезона в московском парке «Зарядье» комитеты по туризму двух столиц провели презентации туристической отрасли города на Неве. Представители туркомпаний, отелей, культурных центров, ресторанов показали, как можно разнообразить классическую программу и сделать путешествие комфортным. Все это было совмещено с дегустацией петербургской кухни и фотовыставкой «Петербург глазами искусственного интеллекта».

Роуд-шоу в Пекине

Роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт Петербург!» добралось до Китая. Представители туристического сектора Северной столицы выбрали для посещения 4-8 мая мегаполисы – Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь. Здесь не только высокий уровень платежеспособного населения, но и есть запросы на международные туристские поездки. Туроператоры готовы совмещать путешествие в Петербург с турами в Москву и по «Серебряному ожерелью России». В дополнение к классическим экскурсиям в линейки продуктов вошли малоизвестные широкой публике музеи и объекты новой туристской географии.