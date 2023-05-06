Экскурсии на рафте запустили в парке «Лосиный остров»

В знаменитом национальном парке «Лосиный остров» открылся новый туристический маршрут. Экскурсия на лодке позволяет ближе познакомиться с уникальной природой и животными особо охраняемой территории, рассказывает корреспондент «МИР 24» Игорь Наймушин.

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Уникальная экосистема, по сути, внутри мегаполиса. Новый маршрут в национальном парке «Лосиный остров» – на рафтинговой лодке по Верхнеяузскому водно-болотному комплексу. Экскурсия небольшая, всего около получаса. Если повезет, можно увидеть редких и самых крупных водоплавающих птиц в России – это лебеди-шипуны. Они прилетают сюда с Черного моря в начале апреля.

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На экскурсии не только расскажут, но и покажут, какие животные, рыбы и птицы здесь водятся. Например, озерных чаек можно отличить по черному окрасу головы. Их здесь много, человека не боятся.

«Можно увидеть птиц, которые здесь гнездятся. Это почти 10 видов уток, лысуха. Есть два вида поганок – эти птицы похожи на утку, но мясо у них несъедобное», – отмечает орнитолог ФГБУ «Национальный парк «Лосиный остров» Александр Солоха.

Мотор у лодки почти бесшумный, на аккумуляторе, чтобы никого не спугнуть, плюс экологично. Чем тише себя ведешь, тем больше шансов увидеть местных обитателей. На берегу может показаться лось, пятнистый олень или кабан. Можно и просто насладиться красотами и послушать экскурсовода.

«За поваленные деревья цепляется плавень, к нему прибиваются другие, и таким образом образуются острова», – рассказывает гид.

Лодка вмещает восемь человек, на всех обязательно спасательные жилеты, за безопасностью следят с помощью обзорной камеры.

«Гости сравнивают эти места с ладожскими шхерами. Наши плавни похожи на камни, которые находятся на шхерах. Сейчас много воды, и это место, действительно, похоже на Ладогу и Карелию», – говорит специалист по экологическому просвещению, инструктор по водному туризму Полина Шумбасова.

Отдохнуть от городской суеты недалеко от дома. Организаторы уверены, что новая экскурсия придется по душе и москвичам, и гостям столицы.

«Это особо охраняемая природная территория, здесь просто так не погуляешь, поэтому это большая удача сходить на рафте по Верхнеяузскому водно-болотному комплексу», – отмечает турист Анна Ткачева.

«Здесь необычные плавни. Видел такие на Ладоге. Но здесь, в черте города Москвы и Подмосковья, это необычно», – говорит турист Сергей Демидов.

В ближайших планах – развитие глэмпинга в парке. Пока установят семь палаток, оборудованных всем необходимым для проживания на природе, и несколько домиков. Познакомиться с «Лосиным островом» можно будет лучше.

«За один день невозможно познакомиться со всем Лосиным островом. За два-три дня можно охватить все экскурсии, маршруты и туристические программы», – считает директор ФГБУ «Национальный парк «Лосиный остров» Рустам Якубов.