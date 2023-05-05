Топ-8 уникальных и невероятных заповедников России

Несмотря на то, что население Земли недавно перевалило за восемь миллиардов, на планете всё ещё множество мест, которых почти не коснулась рука человека. Это в том числе охраняемые заповедники с уникальной природой, флорой и фауной. И неудивительно, что огромная часть из них находится в России — всё-таки наша страна занимает 1/9 суши. В этой статье рассказываем о самых невероятных заповедниках РФ.

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Байкальский заповедник

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Вокруг самого глубокого озера на планете раскинулся невероятной красоты Байкальский заповедник. Основная часть охраняемой территории расположилась на южном побережье озера. Сотрудники заповедника заботятся о 300 видах животных и 80 видах растений, 25 из которых занесены в Красную книгу. Среди подопечных: олени, рыси, норки, росомахи, медведи и многие другие. А в озере обитает один из трёх видов пресноводных тюленей — нерпа. Заповедник открыт для посетителей. Сюда приезжают не только посмотреть на редких животных: те, кто хоть раз был в Байкальском заповеднике, отмечают его влияние на душевное состояние. А недавно в сети появилась веб-камера, с которой идёт прямая трансляция из гнезда орлана-белохвоста.

Уссурийский заповедник

Заповедник находится в Приморском крае, и 99% его территории занимают леса. Лесной массив — главное богатство. Среди растений можно встретить лиановые хвойно широколиственные деревья, кедровые леса и еще 50-60 различных видов флоры. Это единственный дальневосточный заповедник, где «уживается» столько редких видов хвойных деревьев, лиан и кустарников. Именно здесь растет женьшень.

Многие из животных заповедника занесены в Красную книгу. Это дальневосточный леопард, уссурийский пятнистый олень, гигантская бурозубка, амурский лесной кот и, конечно же, самый знаменитый обитатель заповедника — амурский тигр. Живут здесь и медведи. И даже есть реабилитационный центр для медвежат, которые потеряли родителей.

Заповедник также открыт для посещения. Сотрудники оборудовали несколько экологических троп. Можно провести здесь выходные или стать участником экологической акции или экскурсии.

Алтайский заповедник

Алтайский заповедник — один из крупнейших российских заповедников. Территория внесена в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО под названием «Золотые горы Алтая». На всей территории природной зоны нет ни одной автодороги — основную часть территории заповедника занимает дикий лес с редкими, едва заметными тропами. Помимо лесов и Алтайских гор здесь есть 1190 озер с холодной чистейшей водой. Именно в этом заповеднике можно встретить чрезвычайно редкого и благородного зверя, занесенного в Красную книгу России, — снежного барса.

Дальневосточный морской заповедник

Главная задача этого заповедника — сохранение редких видов морских и прибрежных животных и растений. Посетить его можно, но на некоторые территории человеку заходить запрещено. Также под строжайшим запретом рыбалка и охота. Животный мир заповедника как под водой, так и на поверхности чрезвычайно разнообразен, но большинство животных находится под угрозой исчезновения.

Кавказский заповедник

Это самый крупный горно лесной заповедник Европы — его территория превышает 280 тысяч га, а общая протяженность туристических маршрутов — 450 км. Часть территории находится в Краснодарском крае, часть в Карачаево Черкесской Республике и Адыгее. Отдельного внимания заслуживают горы. Они здесь очень красивы весной и летом, когда по очереди цветут десятки горных и луговых растений. Период цветения заканчивается лишь осенью, когда начинаются заморозки. Среди обитателей горных склонов есть рысь, серна, барсук, кабан, кавказский лесной кот, бурый медведь и благородный олень. Здесь можно увидеть и пушных зверей — норку, куницу, лису. А символом заповедника стал зубр.

Большой Арктический заповедник

Территория заповедника состоит в основном из арктических пустынь и арктической тундры. Большую часть года здесь лежит снег, который сходит только летом на короткое время. Большой Арктический заповедник — дом для множества белых медведей. Береговая линия заповедника омывается водами Северного Ледовитого океана.

Саяно-Шушенский заповедник

Заповедник славится крупнейшими кедровыми лесами (порядка 1000 км²). На охраняемой территории обитает около 100 видов редких или исчезающих животных. Здесь живёт самая большая популяция снежных барсов в мире. Правда, по некоторым данным ситуация с барсами критическая и животных осталось не более 10 особей.

Кроноцкий заповедник