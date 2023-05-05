Названы популярные туристические регионы, небезопасные по клещам

В Роспотребнадзоре назвали популярные туристические регионы, небезопасные по клещам
Алтай, Байкал, Камчатка, Крым, Сочи и Красная поляна, Кавказский регион и Закавказье, Карелия, Москва и Санкт-Петербург - все эти места популярны у туристов, и на длинные майские праздники туда всегда приезжает много людей.
При этом все эти территории нельзя назвать безопасными с точки зрения контакта с клещами, об этом напомнили сегодня в Роспотребнадзоре.
"Клещи обитают практически на всей территории нашей страны и насчитывается их около 50 видов. Например, рипицефалюс, дермацентор, хиаломма, таёжный клещ, гемафизалис и другие", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.
На территории Азиатской России зарегистрировано семь видов клещей, которые являются постоянными обитателями этой территории и имеют эпидемиологическое значение (говоря простыми словами - являются переносчиками всевозможных инфекций).
На территории Северо-Кавказского федерального округа, в Ставропольском крае и республике Дагестан циркулируют 14 видов клещей, также как и в Южном федеральном округе.
В Крыму обнаруживаются восемь видов клещей. В Северо-западном и Центральном федеральном округе распространены клещи четырех видов.
Какими инфекциями можно заразиться через клеща
- клещевой энцефалит,
- крымская геморрагическая лихорадка (характерна для южной части России),
- астраханская риккетсиозная лихорадка,
- сибирский клещевой тиф (характерен для Азиатской части России),
- туляремия,
- ку-лихорадка.
Также широко распространены бактериальные инфекции - иксодовые клещевые боррелиозы, риккетсиозы, бабезиозы, анаплазмозы, эрлихиозы.
"Несмотря на невысокую порой численность иксодовых клещей, осторожность необходимо соблюдать всегда, поскольку для заражения иногда бывает достаточно одного присасывания", - напоминают специалисты федеральной службы.
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