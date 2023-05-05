$78.61-0.6987.00-0.58

В Роспотребнадзоре назвали популярные туристические регионы, небезопасные по клещам

Алтай, Байкал, Камчатка, Крым, Сочи и Красная поляна, Кавказский регион и Закавказье, Карелия, Москва и Санкт-Петербург - все эти места популярны у туристов, и на длинные майские праздники туда всегда приезжает много людей.

Названы популярные туристические регионы, небезопасные по клещам
© Российская Газета

При этом все эти территории нельзя назвать безопасными с точки зрения контакта с клещами, об этом напомнили сегодня в Роспотребнадзоре.

"Клещи обитают практически на всей территории нашей страны и насчитывается их около 50 видов. Например, рипицефалюс, дермацентор, хиаломма, таёжный клещ, гемафизалис и другие", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

На территории Азиатской России зарегистрировано семь видов клещей, которые являются постоянными обитателями этой территории и имеют эпидемиологическое значение (говоря простыми словами - являются переносчиками всевозможных инфекций).

На территории Северо-Кавказского федерального округа, в Ставропольском крае и республике Дагестан циркулируют 14 видов клещей, также как и в Южном федеральном округе.

В Крыму обнаруживаются восемь видов клещей. В Северо-западном и Центральном федеральном округе распространены клещи четырех видов.

Какими инфекциями можно заразиться через клеща

В связи с особенностями вида клеща в разных регионах могут встречаться разные природно-очаговые инфекции:
  • клещевой энцефалит,
  • крымская геморрагическая лихорадка (характерна для южной части России),
  • астраханская риккетсиозная лихорадка,
  • сибирский клещевой тиф (характерен для Азиатской части России),
  • туляремия,
  • ку-лихорадка.

Также широко распространены бактериальные инфекции - иксодовые клещевые боррелиозы, риккетсиозы, бабезиозы, анаплазмозы, эрлихиозы.

"Несмотря на невысокую порой численность иксодовых клещей, осторожность необходимо соблюдать всегда, поскольку для заражения иногда бывает достаточно одного присасывания", - напоминают специалисты федеральной службы.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий