Названы популярные туристические регионы, небезопасные по клещам

Алтай, Байкал, Камчатка, Крым, Сочи и Красная поляна, Кавказский регион и Закавказье, Карелия, Москва и Санкт-Петербург - все эти места популярны у туристов, и на длинные майские праздники туда всегда приезжает много людей.

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При этом все эти территории нельзя назвать безопасными с точки зрения контакта с клещами, об этом напомнили сегодня в Роспотребнадзоре.

"Клещи обитают практически на всей территории нашей страны и насчитывается их около 50 видов. Например, рипицефалюс, дермацентор, хиаломма, таёжный клещ, гемафизалис и другие", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

На территории Азиатской России зарегистрировано семь видов клещей, которые являются постоянными обитателями этой территории и имеют эпидемиологическое значение (говоря простыми словами - являются переносчиками всевозможных инфекций).

На территории Северо-Кавказского федерального округа, в Ставропольском крае и республике Дагестан циркулируют 14 видов клещей, также как и в Южном федеральном округе.

В Крыму обнаруживаются восемь видов клещей. В Северо-западном и Центральном федеральном округе распространены клещи четырех видов.

Какими инфекциями можно заразиться через клеща

клещевой энцефалит,

крымская геморрагическая лихорадка (характерна для южной части России),

астраханская риккетсиозная лихорадка,

сибирский клещевой тиф (характерен для Азиатской части России),

туляремия,

ку-лихорадка. В связи с особенностями вида клеща в разных регионах могут встречаться разные природно-очаговые инфекции:

Также широко распространены бактериальные инфекции - иксодовые клещевые боррелиозы, риккетсиозы, бабезиозы, анаплазмозы, эрлихиозы.