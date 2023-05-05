На какие цветы посмотреть в мае на Юге

Если в сибирских городах в мае время от времени появляется снег, то в ЮФО можно наблюдать цветение цветов.

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В Ялте по этому поводу даже объявили «Дни Глицинии».

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«ФедералПресс» узнал, на какие цветы можно посмотреть на Юге в мае.

Ялта

«У нас вовсю цветет глициния, а значит снова дан старт самому весеннему фестивалю года – «Дни любования глицинией», – сообщила мэр Ялты Янина Павленко.

Внешне глициния напоминает своим лиловым цветом сирень, но на этом сходства заканчиваются. У глицинии очень крупные кисти, которые живописно свисают вниз. Нередко цветы используют для декора зданий или беседок, так как растение вьющееся.

РИА "ФедералПресс"

Существует миф о том, что глициния якобы опасна и ядовита, но это не так. Она может причинить вред только в том случае, если ее съесть.

Для гостей и туристов Ялты 11–13 мая пройдут совершенно бесплатные пешеходные экскурсии, во время которых местные жители покажут места, где есть цветы глицинии.

Откроем секрет: ее можно увидеть на набережной и улице Чехова, но есть и много других локаций.

Краснодар и Горячий Ключ

В апреле жители и гости Краснодара наблюдали за цветением «сакуры» – сливы Нигары и персика, которые напоминают знаменитые японские цветы.

РИА "ФедералПресс"

На улице Ставропольской и в парке Галицкого, а также в Горячем Ключе есть целые аллеи «сакур». Весной также можно увидеть майский шиповник и боярышник (крупные цветы, похожие на розы). Также в мае в Краснодаре можно любоваться глицинией. Ее можно увидеть чаще всего в частном секторе. Это растение разрослось на всю стену четырехэтажного отеля «Уют». Также цветут магнолия, яблоня, тюльпаны, красный мак, незабудки, черемуха, и другие кустарники, деревья и цветы. Город просто утопает в них.

Сочи

Туристы буквально атаковали парке «Южные культуры» в Сочи несколько недель назад, чтобы увидеть магнолию. Очевидцы сообщают, что выстроились очереди. Отметим, магнолию на Юге можно увидеть везде, это не редкость.

РИА "ФедералПресс"

Цветы привлекают любителей прекрасного своей нежностью и легким ароматом. На фоне магнолии многие любят устраивать фотосессии.

Ростов-на-Дону

Белая, розовая, лиловая… Все виды сирени можно увидеть в Ростове-на-Дону. Там также цветут яблоня, персик, вишня, форзиция (кустарники с мелкими желтыми цветками).

РИА "ФедералПресс"

Существуют даже туры в Ростовскую область на просмотр полей с тюльпанами.

В других регионах