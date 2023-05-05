В Татарстане туристов направят по бурлацкой тропе

После насыщения Казани различными туристическими активностями пришла пора развивать природные локации. В регионе бурно растут глэмпинги на любой вкус и кошелек, а весной появилась специальная пешая тропа длиной 350 километров.

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Пешком к малому бизнесу

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Коль уж ездить и летать за границу россиянам сегодня непросто, в Татарстане им предложили ходить... пешком. Ну, или на велосипеде.

"Волжская тропа", проложенная от границы Ульяновской области до границы Чувашии с заходом в 12 парков Казани, объединяет 26 особо охраняемых природных территорий, более 100 объектов культурного наследия и проходит по территории пяти районов. Общая протяженность - 350 километров.

В первой части маршрута туристам предлагается осилить отрезок от Верхнего Услона до Камского Устья, включая Казань. Во вторую очередь войдут Зеленодольский и Тетюшский районы.

Шагать можно без гида - проект тропы с максимальной точностью загружен в мобильное приложение, никто не потеряется. Протяженность перехода зависит только от физических возможностей и интересов путника. Организаторы проекта приводят в пример США, где только в штате Вашингтон почти 2000 км различных троп, которые приносят местной казне 2,3 млрд долларов налоговых отчислений в год. Татарстану удалось связать тропу с уже существующими на ее пути бизнесами: фермами, местами размещения, кафе. В планах - "подтянуть" другие виды предпринимательства, готовые удовлетворить любые потребности туристов.

- Мы получаем огромное количество запросов от людей, откуда и как можно ходить, - говорит руководитель дирекции по развитию природных территорий и экотуризма Института развития городов РТ Оксана Саргина. - Рады, что при проектировании тропы совпали с желаниями наших жителей и гостей. Меньше чем за месяц мобильное приложение скачали 2,5 тысячи человек. Сразу скажу: не обязательно проходить все 350 километров за один раз. На это потребуется не меньше 15-20 дней. Мы предусмотрели несколько сценариев для разных типов аудитории с разной физической подготовкой. Сейчас есть девять маршрутов.

Тропу оборудуют указателями для простоты навигации. Также в будущем предусмотрены несколько видов стоянок: навесы для короткого отдыха, места с костровищем для длительных остановок с палаткой и сервисные зоны для продолжительного отдыха.

- Мы хотим создать сообщество "Хранители тропы" из тех, кто проживает рядом с ней, хочет что-то рассказать о себе интересное либо оказать услуги отдыхающим, - отмечает Оксана Саргина. - С туристическим и предпринимательским сообществом обсуждаем варианты наполнения пеших прогулок. К примеру, семейные или научные походы, даже специальный для выживания, когда человек хочет испытать себя. Под любого туриста сможем подобрать путешествие. Сейчас как раз формируется календарь событий, которые будут происходить на тропе.

По словам главы госкомитета Татарстана по туризму Сергея Иванова, тропа свяжет Свияжск, Иннополис, Камское Устье и смотровую башню в Тетюшах.

- Некоторые точки входа на маршрут находятся у воды, поэтому тропа станет двигателем и для водного туризма. По этому пути в свое время ходили бурлаки. А мы его делаем более комфортным, со стоянками, приютами и экономическим эффектом для владельцев ферм и точек размещения, - говорит чиновник.

Свадьба под куполом

В республике настоящий бум глэмпингов. Сегодня их уже 36. Шесть открылись в этом году, и еще столько же откроются до конца года. В прошлом году 18 предпринимателей из республики стали победителями конкурса по предоставлению субсидий на поддержку общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения. Они получили 271,1 млн рублей: более 80 процентов суммы покрыл федеральный бюджет, остальное - региональный.

Бизнесмены для своих мини-отелей выбирают живописные места. Цены зависят от типа домиков и дня недели: в выходные - дороже. Глубина продаж тоже разная и коррелирует с удаленностью от крупных городов.

- Конечно, заплатить от 7 до 10 тысяч за домик (в выходные 15-20 тысяч рублей. - прим. ред.) на двоих получается дороже, чем за гостиницу в Казани. Но тут масса преимуществ, - делится впечатлениями от ночевки в модульном доме предпринимательница Ульяна Федотова. - Это новый уровень комфорта - тебя окружают не стены, а природа. Даже по дороге от стойки регистрации к своему домику уже погружаешься в природу. К сожалению, популярные в советские времена базы отдыха исчезли в нашей стране. А привычка отдыхать за городом у людей осталась.

Дарья Измайлова вместе с мужем Глебом осенью прошлого года выиграли грант на строительство модульных домов. И уже зимой появился их "Свияга глэмп".

- У нас была земля в Зеленодольском районе, и мы поняли, что это очень классное место для отдыха, - говорит Дарья. - Вокруг холмы, в овраге протекает маленькая речка - приток Свияги. Модульными домиками решили заняться из-за того, что они приходят в готовом виде. Не нужно нанимать подрядчиков для строительства - привозят их, что называется, под ключ. Нужно только коммуникации подключить. И стоимость привлекательная, от 2 до 2,4 миллиона рублей, в зависимости от типа.

Измайловы довольны новым бизнесом. Особенно им нравится получать хорошие отзывы от постояльцев, которых менее чем за полгода побывало немало. Особенно это местечко полюбилось молодоженами. Практически все лето тут расписано под небольшие свадьбы.

Специалисты говорят, что модульные дома помогают разбить глэмпинг в тех местах, где капитальное строительство запрещено. Это может быть как берег реки, так и лесные угодья.

- О каждом объекте отдыха рассказать уже невозможно, их стало очень много, - отмечает Оксана Саргина. - Поэтому рассажу о тех, что открылись недавно. "Лес и река" находится на территории лагеря "Байтик", и там каждые выходные проводятся невероятные программы для всей семьи, начиная от гастротуров и заканчивая сплавами по Казанке. В Кайбицком районе открылся комплекс "Фишфарм 116" на базе рыбхоза - там можно и порыбачить, и жить в комфортных условиях. А в Зеленодольском районе открыли "Прибой" - глэмпинг на ферме. Это объект с комфортным погружением в сельскую жизнь - сейчас там идут последние работы, благоустраивают территорию. В санатории "Шифалы су" тоже решили не отставать от веяния моды и открыли глэмпинг. "Утрау" удивит тем, что построит дома на воде и домик на дереве в виде гнезда. А "Дикая дача" предоставит возможность туристам пожить в автодомах.