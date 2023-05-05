Лучшие места для отдыха на природе в Хабаровском крае

В длительные выходные в честь Дня Победы жители и гости Хабаровского края могут выбраться на природу и провести время на свежем воздухе с друзьями и близкими. У любителей активного отдыха есть возможность поплавать на сапбордах, прогуляться по скалам и порыбачить. Тем же, кто хочет расслабиться от суеты, предлагается разбить палатку и устроить пикник.

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За весенний мини-отпуск можно посетить сразу несколько интересных мест. DVHAB предлагает начать с поездки в село Сикачи-Аляна и прикоснуться к истории края, изучая наскальные рисунки. Эти петроглифы – один из самых известных древних памятников в регионе. От центра Хабаровска до пункта назначения около 78 километров, большую часть пути нужно ехать по асфальтированной трассе. Дорога займет 90 минут на машине и еще около пяти минут пешком.

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Если нет желания уезжать далеко от столицы, можно найти другое место – это песчаные берега у Петропавловки. Там есть возможность пожарить шашлыки, порыбачить, прогуляться по небольшим скалам, пляжу и лесу. В ходе поездки стоит посетить Свято-Петропавловский женский монастырь, это разбавит времяпрепровождение на природе.

Также отдохнуть у воды можно и на берегу Петропавловского залива возле села Свечино. Там есть места для палаток, так что желающие могут остаться на ночь. Это место отлично подойдет для рыбаков. Вообще, для любителей рыбалки с ночевкой в крае огромный список мест: берег реки Сита возле села Князе-Волконского, на Амурской протоке у моста на Большом Уссурийском, на берегу у протоки в селе Малышево.

Есть и места, где можно поплавать на сапбордах и позагорать. К примеру, на озере Благодатное недалеко от одноименного села с каменисто-песчаным пляжем. Там много огороженных подходов к воде, и никто не помешают отдыху. Чтобы насладиться прозрачной и теплой водой, стоит поехать на большое озеро Драга неподалеку от поселка Переяславка. Там есть небольшой островок, популярный для любителей сапов. Мест для палаток здесь тоже предостаточно. Еще можно отправиться к озеру на Большом Уссурийском.

Полежать на песчаном пляже предлагается на Малышевской протоке недалеко от села имени Тельмана, где также можно остаться с ночевкой, прихватив удочку. Песчано-каменистый пляж, разделенный кустами на отдельные зоны, имеется и на берегу у моста на Пемзенской протоке. Однако это место очень популярно, поэтому туда стоить ехать заранее.

Если больше хочется побыть в лесу, то в 45 минутах езды от центра Хабаровска есть большая поляна неподалеку от Корсаково-2. Насладиться зелеными деревьями можно и на тропинках в санатории «Уссури». Территория расположена у берега Амурской протоки, в Большехехцирском заповеднике.