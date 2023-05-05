Что происходит с турпотоком в Крым в мае 2023 года

Что происходит с туристическим потоком в Крым в апреле 2023 года, подробно проинформировал россиян "Коммерсант".

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Крым в последние годы оставался одним из самых востребованных среди граждан РФ туристических направлений. Но многое изменилось с началом спецоперации на Украине. На фоне боевых действий полуостров столкнулся с резким сокращением потока отдыхающих.

Начавшийся весной 2022 года обвал интереса со стороны российских путешественников к Крыму в этом году обострился еще больше. Если верить порталу Ostrovok.ru, полуостров сейчас занимает лишь девятое место среди внутренних направлений туризма.

Речь идет о формировании только двух процентов бронирований по России на предстоящий летний сезон.

Среди главных причин негативной тенденции в сфере туризма в Крыму эксперты выделяют не столько политическую составляющую вокруг региона на фоне специальной операции, сколько ситуацию с транспортным коллапсом.