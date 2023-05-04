Куда сходить на День Победы в Омской области

До Дня Победы остались считанные дни. В этом году нас ждет четыре выходных дня подряд: с 6 по 9 мая.

На путешествия времени не хватит, но и в родном городе есть достаточно интересных мест.

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Уже сейчас сибиряки могут побывать на мероприятиях, посвященных великому празднику. «ФедералПресс» изучил расписание событий, которые проходят в эти дни в Омске.

Выставки, концерты и автопробег

В Омске в честь 78-летия Победы пройдет немало праздничных мероприятий, которые будут интересны не только взрослым, но и детям. В преддверии выходных, 5 мая, в микрорайоне Черемушки, на территории Автобронетанкового института, пройдет мероприятие «В лесу прифронтовом».

По сложившейся традиции, в начале мероприятия состоятся митинг и возложение цветов к мемориальному огню, будут организованы различные спортивные площадки. Начало – в 10 утра. В этот же день с 10 утра до полудня от стелы «Город трудовой доблести» до Бульвара Победы пройдет мотопробег «Вперед к Победе».

РИА "ФедералПресс"

С 3 по 5 мая жителям и гостям Омска покажут цикл военных фильмов. Среди них «Судьба человека», «А зори здесь тихие» и другие картины. Посмотреть киноленты можно в историческом сердце города – на территории Омской крепости, расположенной по адресу: улица Партизанская, 5а.

5 и 6 мая на более чем десяти площадках в различных районах Омска пройдут концертные программы «И в каждый двор пришла Победа», где прозвучат фронтовые песни. Для поклонников спорта и здорового образа жизни на стадионе «Красная звезда» состоится турнир по мини-футболу. К тому же по случаю праздника для гостей турнира будет приготовлен плов.

В канун Дня Победы в Омске стартует крупный музейный фестиваль. Так, в 10 утра в парке «Россия – моя история» откроется выставка «Равнение на победу», а в полдень на площади прозвучит народный концерт «Песни победы». В этот же день с 11:00 до 19:00 на территории спорткомплекса «G-DrivеАрена» состоятся соревнования по велосипедному спорту.

Парад Победы

В День Победы в Омске состоится праздничный парад, его генеральная репетиция пройдет 6 мая на Соборной площади. В связи с этим многие центральные магистрали будут перекрыты. Самые масштабные ограничения ждут омичей непосредственно в день праздника с 7 утра до 13 часов дня.

9 мая в парке 30-летия Победы покажут праздничную программу «Великая Победа! Время жить. Время помнить». В полдень на Соборной площади начнется торжественный парад с привлечением военной техники. После обеда, с 14:00 до 17:00, в Омской крепости будет организован военно-исторический фестиваль «Ретроспектива военных эпох».

РИА "ФедералПресс"

На смотровой площадке приземлятся мастера парашютного спорта, состоится гражданско-патриотический проект «Время героев». С 16:00 до 17:00 в парке 30-летия ВЛКСМ пройдет гала-концерт городского фестиваля патриотического творчества.

В Музейном комплексе воинской славы, который находится по адресу Таубе, 7, планируется праздничная программа, посвященная Дню Победы, гостей по традиции будут угощать солдатской кашей.

«Бессмертный полк»

Омские власти изначально планировали организовать шествие «Бессмертного полка», однако центральный штаб движения решил, что проводить акцию в привычном формате небезопасно. Вместо шествия омичам предложили разместить портреты своих героев на окнах автомобилей, а также присоединиться к онлайн-акции. Координатор шествия «Бессмертного полка» в Омске Ирина Ерохина в разговоре с обозревателем «ФедералПресс» отметила, что опыт организации мероприятия в дистанционном формате у них уже есть.

«Будет видеотранляция на городских экранах. Люди уже много лет оставляют истории ветеранов. Каждый житель может сделать макет транспаранта на машину, можно выставлять их на балконы или изготовить футболку [с портретом]», – рассказала координатор.

РИА "ФедералПресс"

По словам организаторов, традиционное шествие в этом году отменено в целях безопасности.

«Люди с пониманием относятся к отмене мероприятия. Каждый год мне звонит дедушка, который просит разместить историю ветерана. Звонила в этом году бабушка с просьбой разместить историю. Конечно, помогаем», – пояснила Ирина Ерохина

А как же праздничный салют?

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко сообщил на своей странице в телеграм-канале, что в ходе обсуждений было принято решение отменить салют на 9 Мая. «Время салютов еще придет», – подчеркнул глава региона. Мэр Омска Сергей Шелест поддержал руководителя области, отметив, что сейчас не время для больших торжеств.

«В каждой семье его встречают с особым чувством благодарности к отцам и дедам – великому народу, остановившему самую кровопролитную войну в истории XX века. Время для салютов еще придет, друзья, гораздо важнее успеть сказать «спасибо» оставшимся ветеранам и труженикам тыла», – заметил градоначальник.