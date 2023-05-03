Туристам на заметку: в Сочи гости смогут позагорать на экопляжах

Купальный сезон в Сочи, главном курорте страны, не за горами. Официально он начнется 1 июня, и арендаторы уже активно облагораживают пляжи. Хотя купаться еще рано: температура воздуха на курорте вчера была 15 градусов, а морской воды - 10.

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В Краснодарском крае этим летом позагорать можно будет на 551 морском пляже. В основном они находятся на Черном море, однако и на азовском побережье будет где принять солнечные ванны, здесь откроют 66 зон отдыха. Конечно, первенство принадлежит Сочи. В новом сезоне на курорте благоустроят 41 километр береговой полосы.

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"Планируем открыть около 180 пляжных территорий, - сообщил мэр города Алексей Копайгородский. - Предъявляем к ним высокие требования безопасности и комфорта".

Вход на пляжи свободный, исключение составляют те из них, что носят статус лечебных. Однако арендаторы некоторых городских пляжей идут на хитрость, заставляя шезлонгами пространство до самой кромки воды. За пользование услугами туристу в любом случае придется заплатить. Пока на пляжах еще не выставили аншлаги с ценами. По информации с сайтов средняя стоимость аренды шезлонга и кресла-мешка составит 350 рублей в день, зонта - 400, матраса и столика - 100.

Кстати, более 40 пляжных территорий Сочи прошли федеральную классификацию на соответствие национальным стандартам качества, утвержденным Минэкономразвития России. 35 получили синий флаг (высший знак отличия), семь - зеленый, один - желтый. Основные критерии оценки - качество морской воды и ассортимент услуг и сервисов.

Пока на пляжах не выставили аншлаги с ценами. По информации с сайтов аренда шезлонга и кресла-мешка обойдется в 350 рублей в день, зонта - 400

В этом году в Сочи откроют три новых экопляжа - "Жемчужина Сочи", "Касабланка" и "Аквамарин". Всего их на курорте теперь шесть. Первым стал "Маяк", где фонари уличного освещения оснастили энергосберегающими лампами, оборудование, использующее воду, тратит ее экономно, а мебель сделана из переработанного пластика. И, конечно, стоят урны для раздельного сбора мусора.

Интересно и то, что на "Жемчужине Сочи" будет работать первый в городе подогреваемый бассейн на пляже, у которого организуют музыкальные вечеринки. А на набережной пляжа "Маяк" по вечерам будут проходить занятия латиноамериканскими танцами, днем же на специальной площадке с песком можно поиграть в волейбол. Для маломобильных граждан будут доступны 40 пляжей, здесь обустроили удобные спуски к воде. Кроме того, на пляжах "Маяк", "Ривьера", "Остров", "Солнечный" и "Чайка" появится возможность онлайн-бронирования услуг.

В Дагестане же туристов привлекает возможность позагорать на пока не столь раскрученном каспийском побережье, ведь на черноморском в сезон яблоку негде упасть. В Махачкале сейчас реконструируют несколько пляжей. В мэрии уточнили, что будут благоустроены четыре - городской, "Березка", "Лунный берег" и зона отдыха в микрорайоне Редукторный. Идут работы и в Дербенте. В пресс-службе муниципалитета корреспонденту "РГ" рассказали, что первый этап благоустройства городского пляжа завершен - обновлено полтора километра в районе набережной. В планах - обустроить зону отдыха протяженностью 12 километров. Здесь на участке длиной в четыре километра появятся пешеходные и велосипедные дорожки.