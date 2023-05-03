Как развитие инфраструктуры для туризма поможет заповедникам России

С 1 сентября вступает в силу закон, регулирующий туризм на особо охраняемых природных территориях. Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский рассказал журналу «Слово и Дело», как новый закон будет способствовать защите уникальных природных территорий, если предполагается увеличение потока туристов.

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Глава Минприроды Александр Козлов отчитался о развитии организованного туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). По словам министра, на создание инфраструктуры гостеприимства в нацпарках уже выделено 270 млн рублей, а до 2025 года объем вложений составит свыше 5 млрд рублей. При этом он отметил, что новый закон защитит национальные парки и заповедники от чрезмерного влияния человека на уникальные природные системы.

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Получается двоякая ситуация. С одной стороны, туристов в ООПТ станет больше, чем раньше, да еще и будет строиться туристическая инфраструктура. А с другой стороны, их влияние на природу уменьшится. Впрочем, как объяснил корреспонденту «Слово и Дело» Илья Уманский, никакого противоречия здесь нет, и грамотно организованные туристические группы действительно наносят меньший урон природе, чем «дикие» туристы.

«Мы же с вами понимаем, что в любом случае туризм на особо охраняемых территориях в той или иной степени существует. Но вреда он наносит гораздо больше, нежели тот туризм, который организован профессионально и за которым существует надзор. Если грамотно организовать туризм, это неизбежно приведет к увеличению числа путешествующих. Но это и сформирует определенные правила, регламентирует ответственность участников, которые занимаются путешествиями на особо охраняемые территории», — пояснил он.

Особый интерес вызывают заявления о развитии инфраструктуры. В голове рядового городского жителя под этим словом обыкновенно скрываются транспортные развязки, сети магазинов, линии электропередач и прочие элементы жизни мегаполиса. Совместить эти образы с дикой природой не просто. Да и не нужно.

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По словам главы РСТ, развитие инфраструктуры на этих территориях при действующем законодательстве невозможно, однако именно таким образом можно сократить влияние человека на заповедные территории.

«Речь идет о организованных туалетах, каких-то очистных системах; о всевозможных стоянках, организации туристических троп с возможностью размещения каких-то небольших гостиниц и так далее. Вывоз мусора… Это задача №1, поскольку при самостоятельном туризме, к большому сожалению, культуры стало недоставать. Ни о какой городской застройке речи быть не может — все должно быть комфортно вписано в природный ландшафт. В конце концов, люди в такие места едут за природой, а не за асфальтированными дорожками», — объяснил эксперт.

В заключение Илья Уманский напомнил, что наша страна имеет огромный туристический и в первую очередь природный потенциал, способный привлекать огромное количество как внутренних, так и зарубежных туристов. И это может быть одной из тех точек формирования спроса, на которой будет базироваться основной мотив путешествовать по стране. В России есть уникальные природные достопримечательности, способные формировать огромный турпоток. Но чтобы там появились туристы, необходимо было изменение законодательства, которое мы сейчас и наблюдаем.