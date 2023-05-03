Подводная тропа для дайверов появится в Приморском крае

Подводная тропа для туристов-дайверов откроется в районе островов Римского-Корсакова в Приморском крае, передает ТАСС со ссылкой на министра экологии Александра Козлова.

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«В этом году заработает подводная тропа для дайверов в Дальневосточном морском заповеднике – это Приморский край, 25 км в районе островов Римского-Корсакова, залив Петра Великого», – сказал он.

По словам Козлова, летом на маршрут выйдет первое круизное судно «Профессор Хромов», которое в настоящее время ремонтируется в доках Славянского судоремонтного завода. Еще одно судно, «Академик Шокальский», по маршруту отправится в 2024 году.

Министр экологии также отметил, что ранее официально работал только один подобный маршрут – на Телецком озере на Алтае.