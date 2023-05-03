«Не понравилось ничего»: россиянка об отдыхе в Дагестане

Российская туристка посетила Дагестан и перечислила главные разочарования от отдыха, описав регион словами «острова и горы мусора». Ее рассказ публикует «Тинькофф журнал».

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По словам соотечественницы, в Дагестан она отправилась с мужем в рамках авторского тура на четыре дня за 90 тысяч рублей. В путевку входил перелет, проживание и питание по системе «все включено».

Россиянка отметила, что больше всего ее расстроили «отвратные» гостиницы в горах, где часто отключают воду, непродуманные экскурсии и скучный гид.

«Не понравилось ничего: постоянно срывающаяся программа тура из-за погоды (неужели трудно продумать запасные варианты) и гид, который тупо водил, но ничего не рассказал», — пожаловалась читательница онлайн-журнала.

Кроме того, она возмутилась «псевдогостеприимными» местными жителями, пытающимися нажиться на отдыхающих, и грязью в городах и около туристических достопримечательностей.