«Не понравилось ничего»: россиянка об отдыхе в Дагестане
Российская туристка посетила Дагестан и перечислила главные разочарования от отдыха, описав регион словами «острова и горы мусора». Ее рассказ публикует «Тинькофф журнал».
По словам соотечественницы, в Дагестан она отправилась с мужем в рамках авторского тура на четыре дня за 90 тысяч рублей. В путевку входил перелет, проживание и питание по системе «все включено».
Россиянка отметила, что больше всего ее расстроили «отвратные» гостиницы в горах, где часто отключают воду, непродуманные экскурсии и скучный гид.
«Не понравилось ничего: постоянно срывающаяся программа тура из-за погоды (неужели трудно продумать запасные варианты) и гид, который тупо водил, но ничего не рассказал», — пожаловалась читательница онлайн-журнала.
Кроме того, она возмутилась «псевдогостеприимными» местными жителями, пытающимися нажиться на отдыхающих, и грязью в городах и около туристических достопримечательностей.
«Горы-горы-горы мусора везде! Просто убивают заваленные мусором обочины, острова из мусора на водохранилище и так далее. Невероятно, как можно настолько загадить место, в котором ты живешь», — возмутилась девушка.