В Приморском крае появится необычный маршрут для дайверов
В районе островов Римского-Корсакова в Приморском крае откроется подводная тропа для туристов-дайверов. Об этом сообщил министр экологии Александр Козлов, передает ТАСС.
«Каждый год мы стараемся открыть несколько необычных маршрутов. В этом году заработает подводная тропа для дайверов в Дальневосточном морском заповеднике — это Приморский край, 25 км в районе островов Римского-Корсакова, залив Петра Великого», — сказал он.
Козлов добавил, что ранее официально работал лишь один подобный маршрут на Телецком озере на Алтае.
Он отметил, что летом на маршрут выйдет первое круизное судно «Профессор Хромов», которое сейчас ремонтируется в доках Славянского судоремонтного завода. Это судно принадлежит Росгидромету, его используют и для научных целей, и для круизов. Еще одно судно, «Академик Шокальский», переоборудуют из научного в пассажирское — планируется, что оно выйдет на маршрут в 2024 году. Кроме того, летом научно-исследовательское судно Росгидромета «Профессор Вознесенский» возьмет на борт первых туристов, которые посетят шесть особо охраняемых территорий у озера, путешествие займет 10 дней.
Министр напомнил, что 1 мая в Москве заработал маршрут по Яузским болотам в нацпарке «Лосиный остров». На нем можно совершить сплав на байдарке и понаблюдать за местными птицами.