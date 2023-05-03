Отдых на Иссык-Куле: в горных ущельях открыли сезон треккинга

На Иссык-Куле стартовал сезон треккинга. Так теперь принято называть пеший туризм. Сейчас температура воздуха в регионе идеально подходит для походов в горы. По самым интересным маршрутам прогулялась корреспондент «МИР 24» Аида Аматбекова.

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Григорьевское ущелье – одно из самых крупных и привлекательных в Иссык-Кульской области. Находится на высоте две тысячи метров над уровнем моря на хребте Кюнгей-Ала-Тоо. От Чолпон-Аты до начала пешего маршрута – час езды.

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Протяженность долины 35 километров. Маршрут средней категории сложности и один из самых красивых в республике. Тут огромное количество хвойных деревьев, а в горах круглый год лежит снег. Но самое главное – здесь не ловит мобильная сеть, можно на время отвлечься, отстраниться от шумного города.

Путешествие по ущелью с экскурсоводом обойдется в тысячу рублей с человека для группы от пяти участников. Самые выносливые могут добраться до трех высокогорных озер: Нижнего, Среднего и Верхнего. Но идти до них примерно сутки, поэтому туристы, как правило, ночуют в палатках на пути. Сейчас это уже возможно, так как ночью температура опускается не ниже пяти градусов тепла.

«В этом ущелье мы первый раз, мы живем на сборе, мы там тренируемся. И вот сделали себе небольшой выходной. решили съездить погулять. Нам очень нравится, мы очень любим водопады, природу. В городе, конечно, такого нет, этого очень не хватает», – сказала турист из Москвы Анастасия Шестикова.

Посреди долины по берегам горной реки, начиная с мая по октябрь, образуется целый юрточный городок. Туристы там могут отведать национальные блюда и побыть кочевником, арендуя традиционное жилище кыргызов. Снять юрту на пятерых в сутки обойдется в две тысячи сомов, это примерно столько же тысяч рублей, а обед на одного в – 400 рублей.

В конце маршрута туристов встречают заводчики беркутов. Рассказывают о жизни хищных птиц и дают с ними сфотографироваться за символическую плату в 100 рублей, это столько же сомов.

Местного беркута зовут Каракоз, с кыргызского имя переводится как «Черный глаз». Птица любит лакомиться мясом, в день может съесть до одного килограмма говядины.

Уже в мае в Григорьевском ущелье расцветут маки. Долина на время покроется красным одеялом из тысячи цветов. Добраться до нее от Чолпон-Аты можно на такси – в среднем, за три тысячи сомов, это примерно столько же рублей. На микроавтобусе от вокзала билет в одну сторону обойдется в 200 рублей или 190 сомов.