Пляжи в Сочи в новом сезоне подорожали, но не сильно
В этом году федеральную классификацию на соответствие национальным стандартам качества прошли 44 пляжа Сочи, при этом 35 из них, как рассказали TourDom.ru в администрации города-курорта, получили высший знак отличия – «Синий флаг». Это значит, что места для отдыха полностью соответствуют самым жестким стандартам по экологии, безопасности и удобству для туристов. А мы решили проверить, как обстоит дело с ценами в наступающем курортном сезоне – сколько стоят шезлонги, зонтики и прочая инфраструктура для расслабленного отдыха.
Самый популярный пляжный инвентарь, который предлагается везде, – шезлонги и зонты. Часто они идут в комплекте, и в среднем их дневная аренда обойдется в 600–700 руб. Можно брать по отдельности, тогда лежак будет стоить 300 руб. в день, хотя на Приморском пляже удалось отыскать на 50 руб. дешевле. Такая же цена аренды зонтика. Но есть приятные исключения: на популярном пляже оздоровительного комплекса «Дагомыс» аренда зонта смешная – всего 50 руб., правда тысячу придется оставить в залог. Чтобы не мелочиться, можно арендовать сразу бунгало. На пляже «Маяк», расположенном в центральной части Сочи, собственная «жилплощадь» будет стоить 1000 руб. в час, но выгоднее брать на целый день – за 4500.
Среди популярных услуг, которые предлагаются на пляжах, – десятиминутное катание на «банане» (от 500 до 2800 руб. за человека), катамаране (600 руб.), гидроцикле (2000 руб.). На некоторых пляжах предлагают освоить водные лыжи. В «Дагомысе», например, это удовольствие стоит 1500 руб.: мчишься по волнам, пока не упадешь. Падать можно 5 раз, но в течение 10 минут. Есть и более сложные услуги, к примеру, массаж. Стоимость зависит от вида процедуры. Классический массаж длительностью 45 мин обойдется в 2500, а шоколадный – на 500 руб. дороже, правда, он длится час. Дешевле всего помассировать шею – 500 руб.
По сравнению с прошлым годом тарифы на сочинских пляжах изменились несильно. Например, прейскурант цен на услуги пляжа «Дагомыс» почти соответствует аналогичному документу прошлого года. Хотя некоторое подорожание есть, но не критичное. «В целом тарифы на прокат пляжного инвентаря выросли не более чем на 10% от цен 2022 года. Это связано с общим ростом цен по стране и повышением уровня комфорта на территории пляжей, – сообщил TourDom.ru Семен Сапранов, маркетолог компании “Второе море”, которая управляет популярными пляжами «Ривьера» и «Маяк». – При этом базовые цены остались прежними, а условия мы сделали более удобными для клиентов. К примеру, трехдневный абонемент на одного человека, как и в прошлом году, составляет 1950 руб. и на “Ривьере”, и на “Маяке”. В эту сумму входит использование шезлонга, зонтика и столика. Активировать абонемент можно в течение месяца, а предложенные дни (3, 5 или 7) потратить в течении 2 недель». Кстати, самые дорогие опции – это семейные абонементы на 5 и 7 дней. За них отдыхающим придется выложить 7000 и 9800 руб. соответственно.