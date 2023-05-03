Пляжи в Сочи в новом сезоне подорожали, но не сильно

В этом году федеральную классификацию на соответствие национальным стандартам качества прошли 44 пляжа Сочи, при этом 35 из них, как рассказали TourDom.ru в администрации города-курорта, получили высший знак отличия – «Синий флаг». Это значит, что места для отдыха полностью соответствуют самым жестким стандартам по экологии, безопасности и удобству для туристов. А мы решили проверить, как обстоит дело с ценами в наступающем курортном сезоне – сколько стоят шезлонги, зонтики и прочая инфраструктура для расслабленного отдыха.

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Самый популярный пляжный инвентарь, который предлагается везде, – шезлонги и зонты. Часто они идут в комплекте, и в среднем их дневная аренда обойдется в 600–700 руб. Можно брать по отдельности, тогда лежак будет стоить 300 руб. в день, хотя на Приморском пляже удалось отыскать на 50 руб. дешевле. Такая же цена аренды зонтика. Но есть приятные исключения: на популярном пляже оздоровительного комплекса «Дагомыс» аренда зонта смешная – всего 50 руб., правда тысячу придется оставить в залог. Чтобы не мелочиться, можно арендовать сразу бунгало. На пляже «Маяк», расположенном в центральной части Сочи, собственная «жилплощадь» будет стоить 1000 руб. в час, но выгоднее брать на целый день – за 4500.

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Среди популярных услуг, которые предлагаются на пляжах, – десятиминутное катание на «банане» (от 500 до 2800 руб. за человека), катамаране (600 руб.), гидроцикле (2000 руб.). На некоторых пляжах предлагают освоить водные лыжи. В «Дагомысе», например, это удовольствие стоит 1500 руб.: мчишься по волнам, пока не упадешь. Падать можно 5 раз, но в течение 10 минут. Есть и более сложные услуги, к примеру, массаж. Стоимость зависит от вида процедуры. Классический массаж длительностью 45 мин обойдется в 2500, а шоколадный – на 500 руб. дороже, правда, он длится час. Дешевле всего помассировать шею – 500 руб.